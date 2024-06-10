Об этом говорится в актуальном обзоре Министерства обороны Великобритании. Там обратили внимание на то, что сообщения о вербовке Кремлем иностранцев появляются все чаще.
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Завербованным предлагают вознаграждение
Британская разведка приводит сообщение украинского ГУР о том, что Россия усиливает попытки вербовать на войну против Украины граждан африканских стран, в частности Руанды, Бурунди, Конго, Уганды, обещая ежемесячное вознаграждение в размере 2000 – 2200 долларов и обещания получить гражданство России.
Аналитики предположили, что эта кампания указывает на попытки России возобновлять значительные потери в живой силе и поддерживать наступательные действия одновременно на многих направлениях.
Пик вербовки из конечного ресурса заключенных, вероятно, прошел, но Россия расширяет рекрутинг на страны Глобального Юга, чтобы избежать дополнительной мобилизации внутри самой России,
– говорится в сообщении британских разведчиков.
Там объясняют, что предыдущая волна так называемой "частичной мобилизации" была внутренне непопулярным шагом для Путина и российского правительства, а также вызвала рекордную нехватку рабочей силы и бегство из страны опытных специалистов, в частности в сфере медицины и ИТ.
Иностранцев бросают на фронт без подготовки
Более того, российская армия вербует иностранцев, которые не имеют даже базовой военной подготовки. В сети распространили видео, на котором россияне пытаются научить африканских наемников, как обращаться с оружием.
Оккупанты объясняют африканцам, чем опасна реактивная струя из РПГ и огнеметов.
При этом выражение лиц завербованных явно намекает на то, что русским языком они не владеют – в ответ на все вопросы только кивают головами.
"Смотри, Принц. Сзади если будет стена, если будет препятствие или окоп твой – не стреляй. Ты всех убьешь. Понятно? Принц, посмотри на меня. Если сзади стена, препятствие, твой человек – ты не стреляешь. Сзади выходит огонь. Реактивная струя. Он сожжет своих, если ты выстрелишь", – слышен закадровый голос в видео.
Обучение африканцев: видео
Вербовка иностранцев: что известно
- Bloomberg пишет, что россияне отправляют на войну в Украине молодых африканцев, в частности угрожая депортацией из страны в случае отказа.
- Издание отмечает, что способность России мобилизовать значительно большее количество войск может стать важным фактором в войне против Украины.
- Кремль заставил тысячи мигрантов и иностранных студентов воевать против Украины. В частности, дополнительную живую силу враг использовал для наступления на Харьковщине.