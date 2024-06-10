Про це йдеться в актуальному огляді Міністерства оборони Британії. Там звернули увагу на те, що повідомлення про вербування Кремлем іноземців з'являються усе частіше.

Дивіться також Росія посилає молодих африканців вмирати у війні проти України, – Bloomberg

Завербованим пропонують винагороду

Британська розвідка наводить повідомлення українського ГУР про те, що Росія посилює спроби вербувати на війну проти України громадян африканських країн, зокрема Руанди, Бурунді, Конго, Уганди, обіцяючи щомісячну винагороду у розмірі 2000 – 2200 доларів та обіцянки отримати громадянство Росії.

Аналітики припустили, що ця кампанія вказує на спроби Росії поновлювати значні втрати у живій силі і підтримувати наступальні дії одночасно на багатьох напрямках.

Пік вербування зі скінченного ресурсу ув'язнених, ймовірно, минув, але Росія розширює рекрутинг на країни Глобального Півдня, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині самої Росії,

– ідеться у повідомленні британських розвідників.

Там пояснюють, що попередня хвиля так званої "часткової мобілізації" була внутрішньо непопулярним кроком для Путіна та російського уряду, а також спричинила рекордну нестачу робочої сили та втечу з країни досвідчених фахівців, зокрема у сфері медицини та ІТ.

Іноземців кидають на фронт без підготовки

Ба більше, російська армія вербує іноземців, які не мають навіть базової військової підготовки. У мережі поширили відео, на якому росіяни намагаються навчити африканських найманців, як поводитись зі зброєю.

Окупанти пояснюють африканцям, чим небезпечний реактивний струмінь з РПГ та вогнеметів.

При цьому вираз облич завербованих явно натякає на те, що російською мовою вони не володіють – у відповідь на всі запитання лише кивають головами.

"Дивись, Принц. Ззаду якщо буде стіна, якщо буде перешкода або окоп твій – не стріляй. Ти всіх уб'єш. Зрозуміло? Принц, подивися на мене. Якщо ззаду стіна, перешкода, твоя людина – ти не стріляєш. Ззаду виходить вогонь. Реактивний струмінь. Він спалить своїх, якщо ти вистрілиш", – чути закадровий голос у відео.

Навчання африканців: відео

Вербування іноземців: що відомо