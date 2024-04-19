Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. К слову, сейчас Кремль делает все возможное для того, чтобы поощрить россиян идти на войну.

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Преступники хотят на "сво"

Ни для кого не секрет, что тюрьма – один из источников, откуда российская власть черпает живую силу для так называемой "сво". Сейчас для руководства России выгодно, чтобы люди совершали преступления, ведь из СИЗО их можно сразу забрать на войну.

Заключенные, арестованные, те, кто находятся под наблюдением – все хотят в армию,

– отметила Романова.

На днях в Красноярске судили 21-летнего курсанта училища МЧС, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку. В ходе расследования выяснилось, что за ним еще большая кража и еще одно изнасилование. Его осудили на 21 год. Однако во время судебного заседания парень все время улыбался и сразу заявил, что пойдет на так называемую "сво".

"Такие люди на фронте приветствуются и таких, как он, очень много", – отметила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".

"Больше не помилуют"

Кроме этого, сейчас преступная власть России во главе с Владимиром Путиным делает все возможное для тех, кто пошел воевать, а также, чтобы поощрять мобилизоваться. Президент России даже подписал два указа:

о списании кредитов и процентов по кредитным ставкам для участников так называемой "сво".

о запрете увольнения жен и вдов мобилизованных в течение года и разрешение на неуплату коммунальных услуг.

Глава Кремля пытается купить пушечное мясо за деньги. Однако дело в том, что это не Путин прощает все долги. Эти деньги будут взысканы с россиян другими методами, например, путем повышения налогов, процентных ставок и тому подобное. Россияне одинакового за это заплатят из своего кармана.

Когда Петя поймет, что сосед Вася ушел на фронт, получал зарплату 250 тысяч, ему списали кредиты, а его жена вдова получила выплаты и приобрела квартиру в областном центре, а он должен оплачивать коммуналку, которая вдруг увеличилась, то подумает-подумает и тоже пойдет на войну. Петю задушат маленькой зарплатой, платежами, кредитами,

– добавила Романова.

С конца сентября 2023 года зэков, которых отправляли воевать, перестали помиловать. Теперь любой мобилизованный, в частности заключенные, попав на фронт, остаются там навсегда. Это тоже снижает мобилизационное давление, ведь если раньше ротация была хотя бы у зеков, то теперь вообще ни у кого не будет.

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