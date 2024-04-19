Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. До слова, зараз Кремль робить все можливе для того, щоб заохотити росіян йти на війну.

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Злочинці хочуть на "сво"

Ні для кого не секрет, що в'язниця – одне з джерел, звідки російська влада черпає живу силу для так званої "сво". Зараз для керівництва Росії вигідно, щоб люди здійснювали злочини, адже із СІЗО їх можна одразу забрати на війну.

Ув'язнені, арештовані, ті, хто перебувають під наглядом – всі хочуть в армію,

– наголосила Романова.

Днями у Красноярську судили 21-річного курсанта училища МНС, який зґвалтував й вбив 16-річну дівчину. Під час розслідування з'ясувалося, що за ним ще велика крадіжка та ще одне зґвалтування. Його засудили на 21 рік. Однак під час судового засідання хлопець весь час посміхався й відразу заявив, що піде на так звану "сво".

"Такі люди на фронті вітаються і таких, як він, дуже багато", – зауважила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

"Більше не помилують"

Крім цього, зараз злочинна влада Росії на чолі з Владіміром Путіним робить все можливе для тих, хто пішов воювати, а також, щоб заохочувати мобілізуватися. Президент Росії навіть підписав два укази:

про списання кредитів та відсотків по кредитних ставках для учасників так званої "сво".

про заборону звільнення дружин та вдів мобілізованих протягом року та дозвіл на несплату комунальних послуг.

Очільник Кремля намагається купити гарматне м'ясо за гроші. Однак річ у тім, що це не Путін пробачає всі борги. Ці гроші будуть стягнені з росіян іншими методами, наприклад, шляхом підвищення податків, відсоткових ставок тощо. Росіяни однакового за це заплатять зі своєї кишені.

Коли Петя зрозуміє, що сусід Вася пішов на фронт, отримував зарплату 250 тисяч, йому списали кредити, а його дружина вдова отримала виплати й придбала квартиру в обласному центрі, а він повинен оплачувати комуналку, яка раптом збільшилася, то подумає-подумає і теж піде на війну. Петю задушать маленькою зарплатою, платежами, кредитами,

– додала Романова.

З кінця вересня 2023 року зеків, яких відправляли воювати, перестали помилувати. Тепер будь-який мобілізований, зокрема ув'язнені, потрапивши на фронт, залишаються там назавжди. Це теж знижує мобілізаційний тиск, адже якщо раніше ротація була хоча б у зеків, то тепер взагалі ні в кого не буде.

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