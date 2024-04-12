В то же время Украине необходимо правильно организовать все процессы по мобилизации, чтобы эффективно отразить это нашествие. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник. Больше важных тем – читайте дальше.

Кстати Новое наступление России на Харьков: насколько это реально и поможет ли Путину мобилизация

Напомним, что в первой части интервью мы писали о возможных новых войнах, в том числе между США и Китаем, а также о ядерном арсенале России. Детали – по ссылке.

Для Украины есть лучший союз, чем даже НАТО

Если говорить о будущем нашего государства, в частности о безопасности, мы должны полагаться только на себя? Мы видим, что сейчас президент подписывает гарантии безопасности с различными государствами и мы очень хотим стать членами Альянса. Какие перспективы нашего вступления в НАТО и какие гарантии нам будут давать?

Гарантии безопасности, которые сейчас нарабатываются нашим высшим военно-политическим руководством, имеют всего два признака. Это деньги и оружие. Все. На эту минуту других адекватных рабочих моментов нет.

Остаюсь горячим сторонником НАТО. Но еще Ричард Ширрефф (британский топ-генерал – 24), еще только началась первая фаза этой войны – в 2014 году, написал блестящую художественную книгу "Война с Россией". Очень всем советую ее прочитать.

Там он обосновал через художественные образы, что самостоятельно в больших глобальных противоборствах с таким противником как Россия воевать практически невозможно. Все же коллективные органы предоставляют больший коэффициент полезности. Правда, большой вопрос, по-настоящему ли НАТО рабочий инструмент, потому что уже 32 страны (в составе – 24 Канал) и для того, чтобы НАТО вступило в войну, все 32 должны проголосовать.

Учитывая то, насколько наш противник мастерски действует в части темного мира. Здесь они действительно профессионалы высшего уровня, одна только Венгрия чего стоит. Плюс, не секрет, что Европа сейчас также сильно поляризуется на крайних левых и крайних правых. Во Франции Марин Ле Пен набирает обороты. Россияне всегда подпитывали это деньгами, никогда этого не жалели. Поэтому очень сложно сказать, насколько этот механизм рабочий.

Однако есть еще лучший – прямой военный союз с США. Считаю, что он возможен. Может, не сейчас. 18 стран мира его имеют. 18 стран, в том числе Израиль. Кстати, до возвращения Талибана к власти в Афганистане в 2021 году, предыдущее правительство в лице президента Хамида Карзая также имело прямой военный союз с США. Также это Кувейт, Бразилия, Япония, всего – 18 государств. Те страны, где присутствуют американские войска, действительно могут выдыхать.

Теперь немножко такой общей математики. Если бы условно в Стрые на Западе Украины стояла эскадрилья из 12 тяжелых бомбардировщиков В-52 или B-1 Lancer, сейчас на подходе вообще невероятный, лучший, который только человечество строило – B-21 Raider. По периметру Украины три авиационные американские бригады по 40 машин – авиационный полк F-35 или F-22. Где-то в бухтах Севастополя, которые мы обязательно отвоюем, 2 – 3 подводные лодки класса "Вирджиния", несколько ракетных эсминцев "Арли Берк" у каждого пакет 90 Tomahawk. И хотя бы одна полноценная бригада 101 дивизии – Screaming Eagle, 5 тысяч десантников и 3 тысячи "Морских котиков" с оружием. Это сверхмощь!



Черник убежден, что союз с США для Украины лучше, чем НАТО / Скриншот с видео

Пока что прямой союз с Соединенными Штатами выглядит не совсем реалистично, учитывая то, как сейчас наши союзники тянут с помощью. Но опять-таки, почему так происходит? Тем более если к власти придет Дональд Трамп, сможем ли мы заключить этот союз?

Сейчас точно нет, но мы понимаем, что то, что вчера было невозможным, сегодня становится реальностью. То, что сегодня потенциально с администрацией Джо Байдена мы эту карту не сыграем – однозначно да.

Но еще один нюанс – американцы очень особенные и специфические люди в части защиты национальных интересов. У них действительно Америка превыше всего. Они верят в Бога. На купюре одного доллара написано "In God we trust" – в Бога мы верим. Даже этот эмоциональный, специфический, меганарциссичный человек Дональд Трамп, когда придет к выводу, что Россия по-настоящему угрожает национальным интересам США, – может развернуться на 180 градусов. Запросто.

Не забываем, самое мощное лобби, существующее на планете Земля, мощнее нет в природе, – это военно-промышленный комплекс США. Они почувствовали вкус денег. Они также уже все поняли – что предохранители сняты, и новая гонка вооружений началась.

Важно Российский олигарх разрабатывает дроны для войны против Украины и получает деньги из США – документы

Кстати, они не отменяются, их уже отменить невозможно. В ближайшие десятилетия они будут идти к какой-то высшей точке. Где эта точка, извините, я не знаю. В каком десятилетии все "взорвется" – еще в этом, или в следующем, я также не знаю. Опять-таки даже если брать нашу болезненную, страшную войну, она болезненная и страшная, но против Второй мировой – несоизмеримые вещи.

После того как британцы и американцы приняли решение бомбить Германию, кстати, бомбили абсолютно все, не только военные объекты и заводы, но и обычные мирные города. Как только Гитлер перешел границу в сторону Британии было совершено 40 тысяч вылетов, сброшено 40 тысяч бомб, убито 40 тысяч жителей и 2,5 миллиона британцев выброшено на улицу. То британцы сказали, мол, раз так, то хорошо, мы вам покажем, что умеем.

Даже была создана формула генерала Артура Харриса – командующего воздушной армии бомбардировщиков, которые посчитали, что надо на улицу выбросить 22 миллиона немцев, чтобы там что-то начало меняться. И выбросили. Сбрасывали с Lancaster сначала одну тяжелую фугасную бомбу, которая срывала черепицу с крыш, а потом все засыпали бомбами с зажигательной смесью. Даже образовалось такое явление, как огненный шторм. Выгорало все, у людей загоралась одежда на теле.

Справка. Формула генерала Харриса помогает рассчитать, какую площадь может разрушить взрыв. Это дает понимание, насколько прочный может быть взрыв.

К чему я веду? Да, больно. Я очень хотел бы, чтобы меня зритель правильно понял. Я никоим образом не умаляю страдания, беды и вес этой войны для нашего народа. Но трезвый ум – это умение держать баланс. Против той войны – это еще очень низенький старт. Будет ли нарастать? К сожалению, будет. Где выкипит так, как кипело там, надеюсь, что до этого не дойдет, – я не знаю.

Почему ленд-лиз не сработал

Относительно помощи от Соединенных Штатов, почему не работает ленд-лиз? Почему во времена Второй мировой войны он очень помог, а сейчас мы этого не имеем?

Тщательно очень эту тему изучал. Пока все то, что происходило до этого кризиса финансирования, лучше, чем именно ленд-лиз. Почему? Потому что ленд-лиз – это потом возврат оружия и денег, которые предоставляются.

То есть, когда в марте 1941 года подписали ленд-лиз, еще до вступления США в войну, на то время это было 500 миллиардов долларов. Совокупно на нынешние деньги – где-то в пределах 650 миллиардов этой минуты. Тогда главная масса пошла не в Советский Союз, а все же в Великобританию. А Советский Союз, точнее наследник и наш извечный враг – Россия, последний транш заплатила в 2003 году.

Что известно о ленд-лизе для Украины 9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал "Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года".



Это произошло впервые со времен Второй мировой войны и дало понять всему миру, что Соединенные Штаты твердо настроены поддерживать Украину в войне против агрессора – России.



Впрочем, с тех пор ленд-лиз так и не пустили в действие. Всю помощь США предоставляли нашему государству на безвозмездной основе.



В октябре 2023 года закон о ленд-лизе потерял свою силу и так и не был переподписан. Именно в это время в Соединенных Штатах начались предвыборные "шатания".

Поэтому до этого кризиса, действительно, это выделение нам средств бесплатно – нам просто передают, мы ничего не должны отдавать, так и лучше. Почему? Потому что ленд-лиз был принят. Почему он заморожен и остановлен? Тщательно искал эту информацию – извините, я не нашел настолько качественного экспертного мнения, которое меня убедило бы, почему они это сделали.

Мне кажется, там есть какие-то глубоко внутренние политические процессы, которые мы просто не можем увидеть. Мы же прекрасно осознаем, что открытая политика – это одно, а закрытая политика – это другое. Настоящие, серьезные решения принимаются где? В коридорах. Кстати, слово "лоббизм" с английского – это коридор.

Когда в Великобритании родился парламентаризм и там начали развиваться все эти кулуарные схемы, то были специальные люди, которые в коридорах общались с представителями аристократической элиты и там отстаивали интересы.

Мы видим только 10 – 15% от того всего, что реально происходит на "политической кухне". Мы можем по принципу аналитического угадывания прийти к правильной версии, но, извините, на эту минуту, почему ленд-лиз не заработал в полную силу, – адекватного ответа нет.

В конце концов, если сложить все средства, которые американцы и другие партнеры нам предоставили, и их не надо отдавать, то это лучший путь, чем условно их отдавать.

Будут ли деньги от США

Относительно одобрения денег. Будут ли? Не имею никакого сомнения. Уверен. Сугубо внутренний политический конфликт между двумя крупными партиями – Демократической и Республиканской. И самое главное – между двумя персоналиями. Никто это отменить не может. Трамп очень хочет быть второй раз президентом и для него все по очень простому психологическому принципу – что хуже моему оппоненту, то лучше мне.



В США продолжается предвыборная гонка / Getty Images

Есть ли объективное понимание помощи? Есть и там, и там. Но мы не можем отменить ни их электоральный процесс, ни их механику отработки этого внутреннего противоборства, и, самое главное – особенности психологии. Мы почему-то считаем, что это люди какого-то другого калибра, или другого способа мышления. Да, они умнее, они имеют больший опыт, у них есть больше ресурсов. Но в своей биологии – это такие же люди как мы.

Есть такой очень замечательный современный историк, мыслитель Ювал Ной Харари. Давно я его не рекомендовал, то напомню, у него три фантастические книги: "Человек разумный" – "Homo sapiens", "Человек божественный" – "Homo Deus" и "21 урок для XXI века". Особенно советую третью. Он очень много чего, как историк, спрогнозировал, что будет в дальнейшем. У него есть гениальное выражение: "Чем больше власти, тем меньше правды".

И этой правды у них (в США – 24 Канал) сейчас там очень мало. Они борются за власть, мы это не отменим. Однако не сомневаюсь, либо в виде прямого финансирования, либо в виде кредита, и не надо этого бояться, деньги по меньшей мере на оружие будут.

Хорошие новости вообще по всем нашим союзникам, что процесс капитализации поддержки нас как государства – нарастает. 100 миллиардов евро в бюджете воспроизводства Украины мы точно будем иметь.



Черник считает, что Украина не останется без помощи / Скриншот с видео

Какой шантаж мог использовать Путин, чтобы остановить удары по НПЗ

Вашингтон показывает, что на самом деле против ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Там постоянно высказывают свои предостережения. Но почему, если же мы имеем право защищаться, когда на нас нападают? Могла бы Москва обратиться к США с просьбой повлиять на Украину?

Запросто. А почему же нет? Между ними дипломатические отношения не разорваны. Мы же только что по терроризму разобрали только один срез, только один пакет, потому что их было гораздо больше. Диалог все равно происходит. Абсолютное отрезание – это огромная редкость в истории.

Что происходит? Удары по НПЗ по-настоящему подрезают российскую экономику в стратегическом смысле. Мы действительно наконец-то нащупали очень болевую точку России. Такую настоящую, глубоко болезненную точку.

Уже цены пошли и в бензине, и в дизеле на 30% в плюс. Это очень много. Посевная на повестке дня. А у них проблемы не только с самим топливом. У них проблемы с семенами, потому что своего не имеют. У них проблемы с тракторами, потому что своих не имеют, в том числе и с запчастями. А еще и проблема с горючим появляется. Россия до сих пор входит в пятерку экспортеров продуктов питания. Это серьезно. И это также на эту минуту невозможно отменить.

На мой взгляд, это опять-таки аналитическое угадывание. Я не знаю, что они там между собой говорили. Просто, понимая проблему, пытаюсь дать правильное ее освещение. Вероятнее всего, они начали шантажировать Каспийский трубопровод. Есть такой трубопровод, где абсолютно законно прокачивается в Новороссийск казахская нефть. Там абсолютно законно грузится на танкеры и продается на мировых рынках.

Они могли сказать, что цены пойдут вверх, и так относительно высокие цены на нефть. А еще больше пойдут. И могут вырасти цены на бензин. А для администрации Байдена это неприемлемо. То есть рост цены на бензин – это неприемлемо. И они могут нам рекомендовать не делать этого.

Но нам надо это делать в обязательном порядке. Почему? Потому что оно работает. Если та сторона тревожится, значит работает. Значит на них можно давить. Все инструменты, которые работают, являются рабочими.



В России горят НПЗ / РосСМИ

Хорошо знаете, люблю исторические параллели. Силовую дипломатию между союзниками никто не отменял. 1940 год, морской бой в акватории Средиземного моря между французской эскадрой и британской. 1200 французов погибло. Британцы совершенно справедливо боялись, что французский флот попадет в руки гитлеровцев.

Операция "Антон" сложилась из оккупации Юго-Восточной Франции. И действительно довольно добротный флот мог перейти к гитлеровцам. Почему привожу эти примеры? Да они же союзниками были, но даже битву между собой организовали.

Поэтому, если действительно эта болевая точка работает, это прекрасно. Что это значит? Давайте как можно больше оружия. Такое, как надо. И мы подумаем, отменять ли нам эти удары или нет. А вообще все хорошо знают мою позицию. Это не мы, это инопланетные светлые силы. Дай им, Боже, здоровья.

Справка. Операция "Антон" (нем. Unternehmen Anton) – операция немецких войск, проведенная осенью 1942 года. Они хотели взять южную часть страны, захватить французский флот и подготовить оборону от возможного нападения американских и английских войск.

Об усилении мобилизации в России и Украине

Несколько слов о ситуации на фронте. Президент Владимир Зеленский говорит, что россияне готовят мощное наступление на конец мая – начало июня. Но мы видим, что они сейчас на самом деле не прекращают наступать. Что это может быть за наступление? Много разговоров о Харькове. Потом эксперты говорят, что нет там значительной группировки. Это может быть такой обман, чтобы запутать нас? Куда могут наступать?

Я не знаю, куда они будут наступать. От сумасшедших можно ждать чего угодно. Они таковыми являются. Однако серьезного потенциала, чтобы организовать прорывные операции, – у них нет.

40 километров до Харькова – это армейский корпус. Если бы они имели эти силы и средства, они бы давно это сделали. Они после давления на Авдеевку, диаметр которой 5 – 8 километров, пошли резко вниз. Сейчас немного продвигаются, но это несколько сотен метров. Чтобы организовать битву за такой огромный город как Харьков, надо хотя бы 150 тысячный корпус.



Черник отметил, что Россия наращивает силы / Скриншот по видео

Потенциально начинают ли это наращивать? Начинают. Не совсем хорошая новость. Результат по "Крокусу" есть. С того времени как произошел этот теракт, более чем 16 тысяч добровольцев пришло в российскую армию.

Это же министерство обороны России говорило...

Нет, я думаю, что это соответствует действительности. Когда у них начинает в голове щелкать "родина по-настоящему в опасности"... Не надо отбирать этот их исторический нарратив, что они массированно могут стать к бою. Не умеют они ни работать, ни создавать культурные шедевры, то все создали другие для них. А вот по части массированно, "героически" умереть на поле боя за только им понятые идеалы – это они умеют.

Сейчас же у россиян продолжается призыв, то есть они набирают 150 тысяч срочников. Конечно, их сейчас послать на войну в Украину они не могут, но думаю, что через год их будут заставлять подписывать контракты. При этом Зеленский говорит, что россияне готовят мобилизацию 300 тысяч человек. Смогут ли они параллельно провести и призыв, и мобилизацию? Могут ли эти 300 тысяч пойти на Харьков?

Некорректно так ставить вопрос. Если будет 300 тысяч, то, на мой взгляд, не быстрее, чем на осень. Скорее даже они с их мегацентрализованной системой сделать не смогут. Есть определенные законы физики, мобилизации, бюрократии, приказов, законов, техники.

Пусть только дать автомат Калашникова в руки, но его надо достать со склада, его надо перевезти со склада, обеспечить патронами. Хотя бы месячная подготовка.

Не разделяю мнение, что через год. Нет, будут давить уже через полгода. Серьезная ли это сила? Серьезная. Но идем от обратного. На эту минуту по линии боестолкновения есть 470 тысяч человек. Это очень много.

На старте войны мы не имели ни одной ствольной западной артиллерии; ни одного серьезного зенитного ракетного комплекса; ни одной западной единицы бронетехники. Мы, кроме Javelin и NLAW, в основном ничего и не имели. Действительно, по Киеву серьезно сыграл дивизион 2С7 "Пион". Еще тоже придется историкам это феноменальное явление изучать и выяснять, как это произошло. И мы справились.

Имею просто невероятное большое количество оппонентов, но буду отстаивать свое мнение. Перезрел мобилизационный закон, перезрел. Кроме нас, граждан Украины, никто нашу землю не будет защищать. Если сейчас все процессы и по мобилизации, и по наращиванию оружия правильно пройдут, то мы способны удержать и отразить это нашествие.

Вы прекрасно знаете мою личную концепцию: 180 машин F-16 и полторы тысячи ракет ATACMS...

А пилотов на них где мы найдем?

Спокойно. Здесь уже не будем вдаваться в открытие государственных тайн. Но Харьковский университет Воздушных сил с территории Украины никуда не делся. Процесс подготовки продолжается. Дальше детализировать мы не будем. Пусть они думают.

Не такая уж это сверхсложная задача. Я не скажу, что легкая, но и не такая уж сверхсложная. Чтобы, условно, на 60 машин, на каждую по два пилота, подготовить 120 летчиков. Это престижная специальность. Я не сомневаюсь, что между теми людьми, которые становятся на этот путь, есть добротная, качественная, хорошая конкуренция. Мы все же немаленькая нация.

Следующая война с Россией – неизбежна

Есть ли угроза, что поражение России консолидирует их общество и они захотят реванша?

Пойду в другую сторону. Пока этот "чирей" планетарного масштаба существует; пока мы живем в тех ареалах, как мы живем, и пока они исповедуют ту философию, которую исповедуют в общественном смысле, – мы обречены с ними воевать.

Ничего нового не скажу. Распад России; отсечение от нефти и газа, от сибирских гигантских богатств; вступление в НАТО или в прямой военный союз с США; лишение России ядерного оружия. И санация – это очищение, то, что проходили нацисты. Это при том, что нацисты – это нация Моцарта, Баха, Гегеля, Канта. Кстати, Кант ошибался, когда писал свою концепцию о вечном мире. Немцы заболели нацизмом, а россияне не заболели, они такие есть.

Один из лучших генералов Второй мировой войны Джордж Паттон – командующий третьей армии США на европейском театре военных действий, писал жене письмо: "Россияне – варвары, которые не жалеют ни свою, ни чужую жизнь и хронически больны алкоголизмом". Они только средства для мытья стекол за год выпивают более миллиарда литров. Не водки, а этого яда. И пьют, и умирают, и слепнут, но пьют. То как с ними может быть мир?

С ними может быть цивилизованный разговор, когда, условно, придет точка, а она придет... 100% уверен, что "Карфаген" будет уничтожен. Только не знаю, когда. И то, что образуется в "великорусском ядре" где-то в третьем – четвертом поколении, избавится от своего ментального наследства.



Владимир Путин с россиянами / Getty Images

Это очень добротно обосновал Ювал Ной Харари – то, что называется межсубъектная реальность; то, что называется социальными мифами; то, что называется сознание, самосознание. А это выросло еще от психолога Карла Юнга – коллективное архе, наше подсознательное; то, что нас клеит; что делает нас сообществом, людьми; что делает нас уникальными на планете Земля.

Каждое сообщество имеет свои совокупные ценности. У них совокупная ценность – завоевать весь мир, вот такие они есть. Пока оно не фрагментируется и не исчезнет, следующая российско-украинская война, если даже эта завтра закончится, лишь вопрос времени. Все.

А что для нас будет победой? Что должно случиться? Если мы выйдем на границы 1991 года, то какие гарантии, что россияне не будут запускать по нам ракеты?

Абсолютная победа – это эти 5 принципов (Распад России, отсечение их природных ресурсов; вступление Украины в НАТО или в прямой военный союз с США, лишение России ядерного оружия, санация россиян – 24 Канал).

Они могут одновременно произойти?

Могут произойти. Но здесь где-то, может, буду заниматься своеобразным оксюмороном или самоотрицанием. Это должно сработать (5 принципов абсолютной победы – 24 Канал). Есть ли предпосылки для этого? Есть, но я не вижу механизмов, что это будет сейчас.

Если исходить из точки зрения критического реализма, то надо уже закладывать общественную ментальную философию нашего мышления, что следующая война – это неизбежность. Вопрос только, как в ней выигрывать наконец; как выходить на границы 1991 года? И как закладывать основы, чтобы в поколениях, дай Бог, моей дочери или внуков, это по-настоящему "взорвалось" и тот российский народ наконец сам сбросил с себя путы сатанизма? Потому что они живут в страшном сатанизме, не понимая этого.