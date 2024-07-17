Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що ця інформація від британської розвідки може підтвердитись в майбутньому. До того, ж в Росії мобілізацією є будь-які дії, що збільшують кількість росіян, яких забирають на війну.

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Мобілізація досі не закінчена

Ці дії можуть мати різні назви, зокрема, "популяризація контрактної служби в російській армії". Це і є та сама мобілізація тільки за гроші, тому що російській владі простіше за допомогою коштів розв'язати проблему.

Також одним з видів мобілізації може бути вербування на війну ув'язнених.

Водночас класичної мобілізації, коли всі мають йти воювати, може і не бути. Так, оголошена 21 вересня 2022 року часткова мобілізація в Росії досі не закінчена, адже Владімір Путін так і не підписав указ, що вона зупинена,

– зауважила вона.

Також може відбутися мобілізація та повна заборона виїзду за кордон чоловіків призовного віку і без оголошення цього. Прецедентів щодо такого розвитку ситуації є достатньо.

У 2022 році не було законних підстав відправляти ув'язнених на війну. Відповідні зміни до закону були ухвалені лише у 2023 році,

– наголосила Ольга Романова.

Нагадаємо, що Росія готує до впровадження "систему обміну інформацією" між міноборони та ФСБ, яка надаватиме інформацію про потенційних призовників прикордонній службі ФСБ. Це дозволить не допустити втечі чоловіків призовного віку з Росії.