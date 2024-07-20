Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий сказал 24 Каналу, что именно в этом и заключается план России. Враг уже испробовал его во время войны с Чечней.

К теме также Заканчиваются добровольцы, а пополнение потерь стоит миллиарды: почему Путину нужно перемирие

Разрабатывают такую же стратегию

Войну такой интенсивности как сейчас в течение следующих 10 лет Россия не выдержит. Западные экономисты прогнозируют, что российская экономика продержится максимум 3 – 4 года в режиме войны.

Когда мы говорим о 10 годах, речь идет не о войне такой интенсивности, как сегодня, а о намерении россиян на год "заморозить" войну. Это позволит им восстановить силы и потом снова наступать на Украину. Если же что-то пойдет не так, враг может вновь "приморозить" боевые действия. Так он может "играть" в понижение интенсивности, временные перемирия в течение 10 лет, чтобы дожать нас. Именно это в стиле россиян,

– подчеркнул Дикий.

Таким образом России удалось превозмочь Чечню. Первый свой натиск на республику россияне проиграли. Тогда они подписали "Хасавюртовские соглашения", в соответствии с которыми стороны прекратили огонь. Однако он не решил конфликт.

В то же время россияне воспользовались этой паузой, чтобы изолировать Чечню в международном плане и организовать в республике внутренние конфликты. За это время они восстановили свою армию и уже во время второй попытки ликвидировали Чечню.

Сейчас враг, поняв, что с первого раза у него не получилось дожать нас, вероятно разрабатывает такую же стратегию, которую применял против Чечни. А именно – добить Украину в пределах 5 –10 лет, но для этого россиянам нужны такие паузы в войне,

– уверен он.

В этом смысле критически важная задача Украины – не дать противнику этих пауз. Нам, по мнению Евгения Дикого, нужно продолжать войну именно такой интенсивности, и за полтора года Россия выдохнется.