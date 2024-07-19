Столтенберг призвал европейских членов НАТО усилить свои обязательства на фоне опасений, что финансирование США может быть сокращено или даже прекращено, если Дональд Трамп победит на выборах.

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Что может ускорить завершение войны

На вопрос журналистов, должны ли союзники по НАТО быть готовыми к войне в Украине, которая будет длиться более 10 лет, Столтенберг ответил: "Да".

По словам генерального секретаря НАТО, парадокс войны в Украине заключается в том, что чем дольше западные союзники обязуются вести войну, тем быстрее она закончится.

Главный месседж заключается в том, что чем сильнее будет поддержка Украины и чем дольше мы готовы взять на себя обязательства, тем быстрее закончится эта война. Парадокс заключается в том, что сейчас президент Путин считает, что он может переждать нас. Поэтому война продолжается,

– сказал он.

По словам Столтенберга, когда мир дает понять, что намерен долго помогать Украине, тогда создаются условия "для решения конфликта, при котором Украина победит как суверенное независимое государство".

Важно! Йенс Столтенберг был Генеральным секретарем НАТО в течение 10 лет и уйдет с этой должности в октябре этого года. Его заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

К слову, ранее стало известно, что Германия в 2025 году может вдвое сократить военную помощь Украине с 8 до 4 миллиардов евро.