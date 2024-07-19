Столтенберг призвал европейских членов НАТО усилить свои обязательства на фоне опасений, что финансирование США может быть сокращено или даже прекращено, если Дональд Трамп победит на выборах.
Читайте также В случае нападения России: Германия и НАТО разрабатывают план переброски войск на восток Европы
Что может ускорить завершение войны
На вопрос журналистов, должны ли союзники по НАТО быть готовыми к войне в Украине, которая будет длиться более 10 лет, Столтенберг ответил: "Да".
По словам генерального секретаря НАТО, парадокс войны в Украине заключается в том, что чем дольше западные союзники обязуются вести войну, тем быстрее она закончится.
Главный месседж заключается в том, что чем сильнее будет поддержка Украины и чем дольше мы готовы взять на себя обязательства, тем быстрее закончится эта война. Парадокс заключается в том, что сейчас президент Путин считает, что он может переждать нас. Поэтому война продолжается,
– сказал он.
По словам Столтенберга, когда мир дает понять, что намерен долго помогать Украине, тогда создаются условия "для решения конфликта, при котором Украина победит как суверенное независимое государство".
К слову, ранее стало известно, что Германия в 2025 году может вдвое сократить военную помощь Украине с 8 до 4 миллиардов евро.