Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что Германия будет отправлять оружие Украине не со складов, а только что изготовленное. Помощь и поставки указаны в контракте между странами.

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Как сокращение поставок повлияет на Украину

Мусиенко рассказал, что между Германией и Украиной уже есть подписанные контракты на помощь на 2025 год. Для нашей страны это является плюсом, ведь такие немецкие концерны, как Rheinmetall уже получили обеспечение и изготавливают, а затем и поставляют оружие для ВСУ.

За что на директора этого концерна Россия пыталась совершить покушение. Им не нравится, что эта компания выполняет значительные оборонные заказы для Украины,

– отметил военный эксперт.

Кроме этого, Германия уже очень сильно помогла Украине, которые только могла. С немецких складов уже передали нашей стране много оружия, за исключением ракет TAURUS, в которых мы очень нуждаемся. Поэтому поставлять будут то, что и производить.

Мусиенко объяснил, что сейчас от Германии остается помощь по контрактам: поставки отремонтированного, модернизированного вооружения или закупленного нового.

Также Германия имеет обязательства по оборонному соглашению с Украиной, где говорится о поддержке нашего государства,

– добавил военный эксперт.

Сейчас немецкое правительство планирует усилить боеспособность своей армии, увеличить на нее расходы и финансирование.

Однако эти цифры (8 и 4 миллиардов евро – 24 Канал) еще могут быть скорректированы. Идет борьба, чтобы это было 8 миллиардов,

– подчеркнул Мусиенко.