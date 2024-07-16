Бюджет Германии на 2025 год

Недавно коалиционное правительство Германии завершило согласование бюджета страны на 2025 год. Соглашение предусматривает ряд мер, направленных на стимулирование экономического роста и финансирование военной модернизации.

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В бюджете 2025 года будут заложены 78 миллиардов евро инвестиций и 43,8 миллиарда евро чистых заимствований. Общий размер бюджета составляет 481 миллиард евро, что соответствует конституционно установленному лимиту расходов.

Бюджет обнародовали вместе со среднесрочным финансовым планом, рассчитанным до 2028 года. Специальный фонд вооруженных сил будет исчерпан в течение 4 лет, чтобы выполнить минимальные требования НАТО по расходам.

Обратите внимание! Источники из Министерства финансов сообщили, что прогнозируемый дефицит регулярного бюджета на 2028 год достигнет 39 миллиардов евро. Кроме того, для достижения целей НАТО без помощи специального фонда понадобится дополнительно 28 миллиардов евро. Дефицит финансирования в размере 13 миллиардов евро ожидается еще и в 2026, и в 2027 годах.

Министр финансов Кристиан Линднер подчеркнул, что представленное соглашение не является бюджетом жесткой экономии. Наоборот, оно делает сильный акцент на ключевых приоритетах, таких как военная сфера, а расходы на оборону превышают целевой показатель НАТО – 2% от ВВП.

С целью стимулирования экономического роста правительство намерено ввести снижение налогов на общую сумму 23 миллиарда евро. Эта инициатива будет сопровождаться целевыми инвестициями в ключевые сектора, чтобы помочь смягчить влияние роста стоимости жизни на граждан и бизнес.

Напомним! Правительство готовится принять дополнительный бюджет на текущий год в размере 11 миллиардов евро, о чем будет объявлено в среду. Это позволит осуществить дополнительные заимствования для удовлетворения финансовых потребностей.