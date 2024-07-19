Столтенберг закликав європейських членів НАТО посилити свої зобов'язання на тлі побоювань, що фінансування США може бути скорочено або навіть припинено, якщо Дональд Трамп переможе на виборах.

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Що може прискорити завершення війни

На запитання журналістів, чи повинні союзники по НАТО бути готовими до війни в Україні, яка тривтиме більше 10 років, Столтенберг відповів: "Так".

За словами генерального секретаря НАТО, парадокс війни в Україні полягає в тому, що чим довше західні союзники зобов'язуються вести війну, тим швидше вона закінчиться.

Головний меседж полягає в тому, що чим сильнішою буде підтримка України і чим довше ми готові взяти на себе зобов'язання, тим швидше закінчиться ця війна. Парадокс полягає в тому, що зараз президент Путін вважає, що він може перечекати нас. Тому війна триває,

– сказав він.

За словами Столтенберга, коли світ дає зрозуміти, що має намір довго допомагати Україні, тоді створюються умови "для вирішення конфлікту, за якого Україна переможе як суверенна незалежна держава".

Важливо! Єнс Столтенберг був Генеральним секретарем НАТО протягом 10 років і піде з цієї посади у жовтні цього року. Його замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

До слова, раніше стало відомо, що Німеччина в 2025 році може вдвічі скоротити військову допомогу Україні з 8 до 4 мільярдів євро.