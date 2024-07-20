Ветеран російсько-української війни Євген Дикий сказав 24 Каналу, що саме в цьому й полягає план Росії. Ворог вже випробував його під час війни з Чечнею.

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Розробляють таку саму стратегію

Війну такої інтенсивності як зараз впродовж наступних 10 років Росія не витримає. Західні економісти прогнозують, що російська економіка протримається щонайбільше 3 – 4 роки у режимі війни.

Коли ми говоримо про 10 років, йдеться не про війну такої інтенсивності, як зараз, а про намір росіян на рік "заморозити" війну. Це дозволить їм поновити сили і потім знову наступати на Україну. Якщо ж щось піде не так, ворог може знов "приморозити" бойові дії. Так він може "гратися" в пониження інтенсивності, тимчасові перемир'я впродовж 10 років, щоб дотиснути нас. Саме це в стилі росіян,

– наголосив Дикий.

У такий спосіб Росії вдалося подолати Чечню. Перший свій натиск на республіку росіяни програли. Тоді вони підписали "Хасав'юртівські угоди", відповідно до яких сторони припинили вогонь. Однак він не розв'язав конфлікт.

Водночас росіяни скористались цією паузою, щоб ізолювати Чечню у міжнародному плані та організувати в республіці внутрішні конфлікти. За цей час вони відновили свою армію і вже під час другої спроби ліквідували Чечню.

Зараз ворог, зрозумівши, що з першого разу у нього не вийшло дотиснути нас, імовірно розробляє таку саме стратегію, яку застосовував проти Чечні. А саме – добити Україну в межах 5 –10 років, але для цього росіянам потрібні такі паузи у війні,

– впевнений він.

В цьому сенсі критично важливе завдання України – не дати противнику цих пауз. Нам, на думку Євгена Дикого, потрібно продовжувати війну саме такої інтенсивності, і за півтора року Росія видихнеться.