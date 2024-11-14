"Завжди дивилися крізь пальці": діти Шойгу, друзі Путіна та генерали ФСБ мають диппаспорти

Російське видання The Insider з'ясувало, що в Росії роздають дипломатичні паспорти особам, чий статус не передбачає це. Список власників диппаспортів цікавий.

24 Канал з посиланням на The Insider передає деталі. Через санкції "корочку" цінують уже не так, як раніше, та все ж вона дає певні переваги.

Дивіться також Чи наважиться Путін на примусову мобілізацію: Гудков оцінив ситуацію в Росії

Кому роздають паспорти в Росії

Дипломатичні паспорти в Росії мають друзі Путіна, генерали ФСБ, діти високопоставлених політиків, патріарх Кирило, топменеджери держкомпаній, включаючи Ігоря Сечіна, а також мільярдери Олег Дерипаска, Алішер Усманов та Ігор Юсуфов. Водночас частину близьких до Путіна олігархів вважають у Росії "почесними консулами" закордонних держав, у тому числі і європейських,

– ідеться в статті.

Взагалі дипломатичний паспорт призначений для певних категорій осіб, які вповноважені представляти державу за кордоном, наприклад, міністрів або парламентарів. Певна річ, діти чиновників або мільярдери не входять у цей перелік. Проте в Росії диппаспорт видають у тому числі за рішенням Путіна.

Хто з росіян має дипломатичний паспорт:

діти Сєрґєя Шойгу, Дмітрія Мєдвєдєва, Міхаіла Мішустіна;

мільярдери Олег Дерипаска та Алішер Усманов;

глава "Ростеху" Сергій Чемезов, глава "Роснафти" Ігор Сєчін;

помічник президента Андрій Фурсенко;

очільник РПЦ патріарх Кіріл;

генерали ФСБ Олександр Бортніков, Сергій Бєсєда, Сергій Корольов та Олексій Сєдов.

Наприклад, феесбевці до початку повномасштабної війни за дипломатичними паспортами літали до Франції та Швейцарії.

"Формально диппаспорт є службовим документом. Літати ним держслужбовцям можна виключно у відрядження, а після повернення необхідно здавати у відділ кадрів. Але це правило діє, звісно, ​​не для всіх. На подорожі особливо важливих персон із диппаспортом кудись на Лазурний берег завжди дивилися крізь пальці", — пояснив один з колишніх урядовців.

Цікаво, що після початку війни цей документ уже не дає так багато можливостей, як колись. Оскільки багато країн наклали на росіян санкції, то без візи поїхати до країн Шенгенської зони вже неможливо. Але можна злітати в Албанію, Ісландію, Китай, деякі країни Африки. А ще, оскільки всі ці люди не є власне дипломатами, вони не мають дипломатичного імунітету. Тобто їх можуть арештувати, їхнє житло не є недоторканим і нема таємниці листування. Якщо ж станеться скандал, цих людей можуть видворити з країни та оголосити персоною нон ґрата.

Як указали в ЗМІ, лазівку із диппаспортами для друзів Путіна не можна прикрити.

"Якщо вас із адміністрації президента просять чи Володимир Володимирович просить видати якомусь своєму другові, то видадуть, звісно. Це зловживання з точки зору здорового глузду, але в законі це чітко не прописано. Самі дипломати цим теж зловживають, оскільки взагалі-то паспорт має здаватися до відділу кадрів МЗС і ти його отримуєш лише на час службового відрядження, але цього багато хто не робить і використовує для особистих поїздок", – зізнався журналістам колишній дипломат.