Путін скасував пресконференцію: ​​російський журналіст назвав головні причини

В Кремль подали петицію з пропозицією завершити війну в Україні. Зазначається, що вона набрала вже понад 25 тисяч голосів.

Однак не факт, що ця петиція взагалі існує. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст та блогер Майкл Накі.

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Інститути існують, але не працюють

За словами журналіста, у Росії існують різні інститути, що пов'язані з петиціями. На початку війни понад 1 мільйон громадян виступили за її припинення. Є також РГІ (російська громадська ініціатива) – це петиція, яка у випадку досягнення 100 тисяч підписантів має бути розглянути владою.

Жодного разу ці інститути нормально не спрацювали, нічим це не закінчувалося і ні до чого не зобов'язувало владу. В цілому вони працюють у суспільстві, де є механізми, які можуть змусити владу звернути увагу на те, що відбувається. Тому говорити про те, що ця петиція може на щось вплинути – складно,

– наголосив Майкл Накі.

Однак, продовжує він, Кремль намагається враховувати ризики для себе та дивитися, як сприймають ті чи інші дії, які він творить. Особливо у межах війни, яка зараз відбувається.

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Немає чим вихвалятися

Владімір Путін скасовував велику пресконференцію, яку він зазвичай проводить щороку. Це доволі цікавий показник.

Є чимало розмов про те, що думають росіяни про війну, інколи проводяться різноманітні опитування, де 90 – 100 – 150% росіян виступають за війну. Але усі ці дані складно верифікувати й складно на них опиратися,

– зауважує журналіст.

З огляду на дії Кремля, стверджує Накі, ситуація, у якій вони опинилися з точки зору внутрішньої політики є гіршою, аніж перед війною. Скасувати пресконференцію може лише Путін, звідси висновок: диктатор вважає, що вона нашкодить йому. Це говорить нам про дві речі:

Путіна та його оточення все ще турбує, що думають люди – не мовиться про те, що вони хотіли б, щоб він робив. Потрібно, щоб вони не були дуже незадоволені;

Немає нічого, що могло б зробити цю конференцію такою, яка заспокоювала б людей.

З одного боку можна забрати усі гострі відповіді – тоді люди будуть стурбовані тим, що усе замовчується. Або ж можна спробувати відповісти на них – але що Путін може сказати?,

– говорить Накі.

Російські ЗМУ повідомляють, що остаточне рішення про скасування пресконференції ухвалили після того, як на два російські аеродроми всередині Росії прилетіли безпілотники. Відомо, що один з аеродромів далі від лінії фронту, аніж Москва. Після цього інциденту у Кремлі були шоковані, підкреслює журналіст, тож влада побоялася нових диверсій та ударів – та й в цілому вихвалятися особливо немає чим.

"Кремль звертає увагу на незадоволення, він бачить в цьому певні ризики. Він відзначає для себе, що людей, які підтримують війну, менше, а питань з'являється все більше. Це тенденція, яку ми спостерігаємо вже багато місяців", – резюмував російський опозиційний журналіст Майкл Накі.

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