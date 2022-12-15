Путин отменил пресс-конференцию: российский журналист назвал главные причины

В Кремль подали петицию с предложением завершить войну в Украине. Отмечается, что она набрала более 25 тысяч голосов.

Однако не факт, что эта петиция вообще существует. Об этом 24 канала сказал российский оппозиционный журналист и блогер Майкл Наки.

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Институты существуют, но не работают

По словам журналиста, в России существуют разные институты, связанные с петициями. В начале войны более 1 миллиона граждан выступили за ее прекращение. Есть также РОИ (российская общественная инициатива) – это петиция, которая в случае достижения 100 тысяч подписантов должна быть рассмотрена властями.

Ни разу эти институты нормально не сработали, ничем это не заканчивалось и ни к чему не обязывало власть. В целом они работают в обществе, где есть механизмы, которые могут заставить власть обратить внимание на происходящее. Поэтому говорить о том, что эта петиция может на что-то повлиять – сложно,

– подчеркнул Майкл Наки.

Однако, продолжает он, Кремль пытается учитывать риски для себя и смотреть, как воспринимают те или иные действия, которые он творит. Особенно в рамках войны, которая сейчас происходит.

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Нечем хвастаться

Владимир Путин отменил большую пресс-конференцию, которую он обычно проводит каждый год. Это довольно интересный показатель.

Есть немало разговоров о том, что думают россияне о войне, иногда проводятся различные опросы, где 90 – 100 – 150% россиян выступают за войну. Но все эти данные сложно верифицировать и сложно на них опираться,

– отмечает журналист.

Учитывая действия Кремля, утверждает Наки, ситуация, в которой они оказались с точки зрения внутренней политики, хуже, чем перед войной. Отменить пресс-конференцию может только Путин, отсюда вывод: диктатор считает, что она навредит ему. Это говорит нам о двух вещах:

Путина и его окружение все еще беспокоит, что думают люди – не говорится о том, что они хотели бы, чтобы он делал. Нужно, чтобы они не были слишком недовольны;

Нет ничего, что могло бы сделать эту конференцию такой, которая успокаивала бы людей.

С одной стороны можно убрать все острые ответы – тогда люди будут озабочены тем, что все умалчивается. Или же можно попытаться ответить на них – но что Путин может сказать?

– говорит Наки.

Российские СМИ сообщают, что окончательное решение об отмене пресс-конференции приняли после того, как на два российских аэродрома внутри России прилетели беспилотники. Известно, что один из аэродромов дальше от линии фронта, чем Москва. После этого инцидента в Кремле были шокированы, подчеркивает журналист, поэтому власти побоялись новых диверсий и ударов – да и в целом хвастаться особо нечем.

"Кремль обращает внимание на недовольство, он видит в этом определенные риски. Он отмечает для себя, что людей, поддерживающих войну, меньше, а вопросов появляется все больше. Это тенденция, которую мы наблюдаем уже много месяцев", – резюмировал российский оппозиционный журналист Майкл Наки.

В бункере безопаснее