Путин отменил пресс-конференцию: российский журналист назвал главные причины
В Кремль подали петицию с предложением завершить войну в Украине. Отмечается, что она набрала более 25 тысяч голосов.
Однако не факт, что эта петиция вообще существует. Об этом 24 канала сказал российский оппозиционный журналист и блогер Майкл Наки.
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Институты существуют, но не работают
По словам журналиста, в России существуют разные институты, связанные с петициями. В начале войны более 1 миллиона граждан выступили за ее прекращение. Есть также РОИ (российская общественная инициатива) – это петиция, которая в случае достижения 100 тысяч подписантов должна быть рассмотрена властями.
Ни разу эти институты нормально не сработали, ничем это не заканчивалось и ни к чему не обязывало власть. В целом они работают в обществе, где есть механизмы, которые могут заставить власть обратить внимание на происходящее. Поэтому говорить о том, что эта петиция может на что-то повлиять – сложно,
– подчеркнул Майкл Наки.
Однако, продолжает он, Кремль пытается учитывать риски для себя и смотреть, как воспринимают те или иные действия, которые он творит. Особенно в рамках войны, которая сейчас происходит.
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Нечем хвастаться
Владимир Путин отменил большую пресс-конференцию, которую он обычно проводит каждый год. Это довольно интересный показатель.
Есть немало разговоров о том, что думают россияне о войне, иногда проводятся различные опросы, где 90 – 100 – 150% россиян выступают за войну. Но все эти данные сложно верифицировать и сложно на них опираться,
– отмечает журналист.
Учитывая действия Кремля, утверждает Наки, ситуация, в которой они оказались с точки зрения внутренней политики, хуже, чем перед войной. Отменить пресс-конференцию может только Путин, отсюда вывод: диктатор считает, что она навредит ему. Это говорит нам о двух вещах:
- Путина и его окружение все еще беспокоит, что думают люди – не говорится о том, что они хотели бы, чтобы он делал. Нужно, чтобы они не были слишком недовольны;
- Нет ничего, что могло бы сделать эту конференцию такой, которая успокаивала бы людей.
С одной стороны можно убрать все острые ответы – тогда люди будут озабочены тем, что все умалчивается. Или же можно попытаться ответить на них – но что Путин может сказать?
– говорит Наки.
Российские СМИ сообщают, что окончательное решение об отмене пресс-конференции приняли после того, как на два российских аэродрома внутри России прилетели беспилотники. Известно, что один из аэродромов дальше от линии фронта, чем Москва. После этого инцидента в Кремле были шокированы, подчеркивает журналист, поэтому власти побоялись новых диверсий и ударов – да и в целом хвастаться особо нечем.
"Кремль обращает внимание на недовольство, он видит в этом определенные риски. Он отмечает для себя, что людей, поддерживающих войну, меньше, а вопросов появляется все больше. Это тенденция, которую мы наблюдаем уже много месяцев", – резюмировал российский оппозиционный журналист Майкл Наки.
В бункере безопаснее
- В этом году Владимир Путин отказался не только от выступления на большой пресс-конференции, но и от всех новогодних мероприятий в Кремле. Предварительно, Новый год диктатор встретит в бункере на Востоке Уральских гор.
- Предполагают, что у Путина проблемы со здоровьем: либо он сам заболел и пытается изолироваться, либо очень боится заболеть, поэтому пытается скрыться за Уралом. Известно, что ряд депутатов заболели штаммом гриппа H1N1, который, по прогнозам, очень сильно ударит по России.
- Впрочем, российский президент не будет встречать Новый год наедине. РосСМИ пишут, что за торжественную программу для Путина будет отвечать Алина Кабаева, которая вместе с ним отправится в изоляцию в уральский бункер.