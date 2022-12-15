Однак не факт, що ця петиція взагалі існує. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст та блогер Майкл Накі.
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Інститути існують, але не працюють
За словами журналіста, у Росії існують різні інститути, що пов'язані з петиціями. На початку війни понад 1 мільйон громадян виступили за її припинення. Є також РГІ (російська громадська ініціатива) – це петиція, яка у випадку досягнення 100 тисяч підписантів має бути розглянути владою.
Жодного разу ці інститути нормально не спрацювали, нічим це не закінчувалося і ні до чого не зобов'язувало владу. В цілому вони працюють у суспільстві, де є механізми, які можуть змусити владу звернути увагу на те, що відбувається. Тому говорити про те, що ця петиція може на щось вплинути – складно,
– наголосив Майкл Накі.
Однак, продовжує він, Кремль намагається враховувати ризики для себе та дивитися, як сприймають ті чи інші дії, які він творить. Особливо у межах війни, яка зараз відбувається.
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Немає чим вихвалятися
Владімір Путін скасовував велику пресконференцію, яку він зазвичай проводить щороку. Це доволі цікавий показник.
Є чимало розмов про те, що думають росіяни про війну, інколи проводяться різноманітні опитування, де 90 – 100 – 150% росіян виступають за війну. Але усі ці дані складно верифікувати й складно на них опиратися,
– зауважує журналіст.
З огляду на дії Кремля, стверджує Накі, ситуація, у якій вони опинилися з точки зору внутрішньої політики є гіршою, аніж перед війною. Скасувати пресконференцію може лише Путін, звідси висновок: диктатор вважає, що вона нашкодить йому. Це говорить нам про дві речі:
- Путіна та його оточення все ще турбує, що думають люди – не мовиться про те, що вони хотіли б, щоб він робив. Потрібно, щоб вони не були дуже незадоволені;
- Немає нічого, що могло б зробити цю конференцію такою, яка заспокоювала б людей.
З одного боку можна забрати усі гострі відповіді – тоді люди будуть стурбовані тим, що усе замовчується. Або ж можна спробувати відповісти на них – але що Путін може сказати?,
– говорить Накі.
Російські ЗМУ повідомляють, що остаточне рішення про скасування пресконференції ухвалили після того, як на два російські аеродроми всередині Росії прилетіли безпілотники. Відомо, що один з аеродромів далі від лінії фронту, аніж Москва. Після цього інциденту у Кремлі були шоковані, підкреслює журналіст, тож влада побоялася нових диверсій та ударів – та й в цілому вихвалятися особливо немає чим.
"Кремль звертає увагу на незадоволення, він бачить в цьому певні ризики. Він відзначає для себе, що людей, які підтримують війну, менше, а питань з'являється все більше. Це тенденція, яку ми спостерігаємо вже багато місяців", – резюмував російський опозиційний журналіст Майкл Накі.
В бункері безпечніше
- Цьогоріч Владімір Путін відмовився не лише від виступу на великій пресконференції, а й від усіх новорічних заходів у Кремлі. Попередньо, Новий рік диктатор зустріне у бункері на сході Уральських гір.
- Припускають, що у Путіна проблеми зі здоров'ям: або він сам захворів і намагається ізолюватися, або дуже боїться захворіти, тому намагається сховатися за Уралом. Відомо, що низка депутатів захворіли на штам грипу H1N1, який, за прогнозами, дуже сильно вдарить по Росії.
- Втім, російський президент не зустрічатиме Новий рік наодинці. РосЗМІ пишуть, що за урочисту програму для Путіна відповідатиме Аліна Кабаєва, яка разом з ним відправиться в ізоляцію в уральський бункер.