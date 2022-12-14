По данным СМИ, кремлевский диктатор очень боится заболеть штаммом гриппа H1N1, который стремительно распространяется по России. Путин, как обычно, отправится в бункер.

Обратите внимание Есть 2 причины: почему Путин впервые за 10 лет отменил итоговую пресс-конференцию

Диктатор снова отправляется в бункер

В Кремле решили не объяснять причины отмены уже традиционных мероприятий, в частности таких, как большая пресс-конференция Путина или кремлевские новогодние празднования. Так что в СМИ решили искать ответ на этот вопрос. Вариант один – здоровье Путина. Только окончательной версии нет – либо он сам заболел и потому пытается бежать в бункер, либо очень боится заболеть, так что пытается спрятаться от гриппа за Уралом.

СМИ сообщают, что Путин отказался от выступления в верхней палате российского парламента именно из-за того, что уже ряд депутатов заболели штаммом гриппа. К слову, в Москве прогнозируют, что этот штамм очень сильно ударит по России.

Однако диктатор встретит Новый год не сам. По данным телеграмм-канала Генерал СВР, часто публикующий новости о российско-украинской войне, за праздничную программу для Путина будет отвечать Алина Кабаева, которая вместе с диктатором отправится в изоляцию в уральский бункер.

В Кремле отменят традиционные новогодние мероприятия

Глава Кремля в конце каждого года дает большую пресс-конференцию, где граждане России могут в прямом эфире задать ему "любые" вопросы. На самом деле все вопросы, конечно, там тщательно выбирают, чтобы показать Путина очень умным и опытным. Впервые за 10 лет такое мероприятие пришлось отменить.

В Кремле все списывают на якобы огромную занятость диктатора. Мол, у него есть неотложные дела и международное турне. В минобороны Великобритании считают, что на самом деле агрессору просто нечего сказать о войне в Украине и потерях российской армии. У него нет никаких достижений, которыми можно было бы похвастаться, а слепо игнорировать эту тему тоже не получится.