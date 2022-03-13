Путін страждає на стероїдну лють, викликану лікуванням від раку, – британські ЗМІ

У Володимира Путіна може бути рак, хвороба Паркінсона або деменція. Саме це, припускають у західній розвідці, може пояснити його божевільні дії.

Як пише Daily Mail, "безладна поведінка" російського диктатора, роздутий вигляд і абсурдне соціальне дистанціювання для відвідувачів може бути результатом лікування.

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"Стероїдна лють" як наслідок лікування

Джерела у розвідці не виключають, що роздуті обличчя та шия 69-річного диктатора можуть бути потенційними побічними ефектами тривалого прийому стероїдів. ЗМІ пишуть, що протягом останніх місяців стан здоров'я російського президента ставили під сумнів. Співрозмовники видання стверджують, що Путін може страждати від розладу мозку, спричиненого деменцією, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", яка є результатом лікування стероїдами від раку.

Посилаючись на джерела, близькі до Кремля, високопоставлені особи розвідувального альянсу "П'ять очей", підкреслили, що існує фізіологічне пояснення рішення російського президента вторгнутися в Україну.

Оточення бачить зміни у поведінці Путіна

Five Eyes (українською "П'ять очей") – це розвідувальний альянс, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія та США.

Співрозмовник Daily Mail відзначив, що упродовж останніх 5 років відбулися помітні зміни в ухваленні рішень Путіним. Його оточення помічає, що він "став по-іншому сприймати навколишній світ". Джерело підкреслило, що нездатність ясно мислити посилювалася відсутністю "негативного зворотного зв'язку". Мовляв, Путіна "просто не інформували" про елементи невдач під час вторгнення.

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