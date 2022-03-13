Як там зауважили, коли російський диктатор виходить "у народ", його оточуються зовсім не "випадкові люди". Часто – це одні й ті ж самі люди.

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Одна людина – кілька ролей

На одному фото вони – з Путіним у церкві, на іншому – "чаюють" з ним або імітують рибалок. Журналістам ВВС вдалося встановити, що взимку 2020 року на масових заходах поруч з президентом держави-агресорки також перебували "випадкові перехожі". Цю групу набрали зі співробітників "фабрики медіатролів" Євгена Пригожина та випускників "Школи молодого політика", наближеної до Кремля, пояснили у Центрі.



Путіна оточують ті ж самі люди / Фото з телеграму протидії дезінформації

У Центрі протидії дезінформації при РНБО згадали й про широко розтиражоване російською пропагандою фото зі стюардесою. Пізніше вона "дивним чином" перекваліфікувалася у рибалку та продавчиню морозива.

Все це свідчить про тяжкий психічний стан Путіна, який стрімко погіршується на фоні поразки військового вторгнення до України, та обумовленого цим економічного колапсу Росії,

– наголосили у Центрі.

До слова, британські ЗМІ пишуть, що Путін страждає на "стероїдну лють, викликану лікуванням від раку". Там посилаються на джерела у розвідці, які припускають, що у нього може бути онкологія, хвороба Паркінсона або деменція.

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