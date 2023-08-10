Оточення тисне на Путіна: кого боїться та коли здасться диктатор

Видання The Moscow Times пише, що оточення Владіміра Путіна підштовхує його прийняти так званий "мирний план". Якщо кремлівський диктатор відмовиться – робитимуть все, аби його усунути.

Політолог Дмитро Орєшкін розповів 24 Каналу, кого боїться та коли здасться Путін. Він вважає, що диктатору прийдеться піти на поступки після певної події.

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Кого боїться Путін

Путінське оточення ще поки неоднорідне. Проте, ймовірно, є люди, які говорять диктатору, що "краще вже не буде, треба з цієї історії якось вибиратися".

За словами Орєшкіна, саме ці люди могли злити московському виданню умови, які ставлять перед кремлівським диктатором.

Але не факт, що вони мають достатній вплив, аби серйозно тиснути на Путіна. Серйозно тиснути на Путіна може лише Україна або західні партнери,

– додав політолог.

Путін найбільше боїться появи контреліти, у яких є політичні ресурси, які підтримують силовики.



Політолог розповів, коли Путін здасться: дивіться відео

"З ними Путін жорстко бореться. Наприклад, генерал Суровікін чи Мізинцев. Умовно, людей з групи Пригожина та самого Пригожина", – зауважив Орєшкін.

Коли диктатор здасться

Наразі антипутінське оточення не зможе змусити Путіна піти на компроміс.

Якщо через місяць – два прилетить ще два десятки таких подарунків – ситуація може змінитися. І тоді Путіну прийдеться якось домовлятися,

– пояснив політолог.

У "мирному плані", яке опублікувало The Moscow Times, мовиться про відмову Росії від 4 областей України, але збереження за нею Криму.

"Як тільки Путін проявить готовність уступити ці 4 області, так в України з'явиться стимул вести справи далі, чому власне зупинятися на півострові? Можливо на дипломатичному рівні Путін зможе домовитися із Заходом, але це не факт", – сказав Орєшкін.

Путіну прийдеться піти на поступки

Владімір Путін уже всіх дістав, зокрема країни Заходу, які, ймовірно, не будуть з ним домовлятися.

Диктатор загнав Росію в глухий кут, з якого так легко не вибереться. Путін піде на поступки, можливо навіть за кілька місяців.

Україна – не винна, на неї напали. Я думаю, що ще кілька місяців Україна намагатиметься виробляти морські та повітряні безпілотники, які є найголовнішими дипломатичними аргументами у цій потенційній суперечці,

– резюмував Дмитро Орєшкін.

Розбіжність між Путіним та Пригожиним