Ознака справжнього Путіна: ексагент КДБ зауважив дивну деталь у зовнішності диктатора

Здоров'я та вигляд Владіміра Путіна привертає увагу усього світу. Найменші зміни у його зовнішності можуть бути сигналами до великих проблем очільника Кремля.

Також за певними ознаками у його вигляді прискіпливі спостерігачі відрізняють справжнього Путіна від його двійників. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, звернувши увагу на характерні зміни на обличчі російського диктатора.

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Що за хвороба

На віці лівого ока Путіна з'явилась припухлість та почервоніння. Жирнов помітив ці зміни ще рік тому.

Для мене це ознака, за якою я визначав, чи справжнього Путіна показують, чи його двійника. У справжнього завжди була ця припухлість на лівому оці,

– сказав колишній співробітник КДБ.

Коли ж він виступав нещодавно на форумі в Санкт-Петербурзі, здалося, що ця пухлина збільшилась.

На своїй офіційній фотографії Путін з'являється з цією припухлістю. Я розмістив це фото на своїй сторінці в мережі і попросив прокоментувати спеціалістів: що це за хвороба у Путіна і наскільки вона страшна та небезпечна для нього,

– зазначив Жирнов.

Як з'ясувалось, ця пухлина – стареча хвороба, коли опускається повіка. Іноді підшкірний жир під повікою розподіляється нерівномірно і концентрується в певних місцях. Якщо придивитись, то у Путіна і на повіці правого ока також є така припухлість, але меншого розміру.

Погана новина

Як зазначили спеціалісти, можна позбавитись цієї проблеми, якщо зробити естетичну операцію та відсмоктати зайвий жир.

Це гарна новина для Путіна, що це не страшна хвороба. Проте це погана новина для нас, що лише естетичний недолік,

– наголосив Сергій Жирнов.

Путін, за його словами, може зробити операцію та позбавитись пухлини – ця операція не складна та не тривала. Однак будь-яке втручання може бути небезпечним, тому що можна підхопити якусь інфекцію. Тому, можливо, йому порекомендували лікарі не ризикувати.

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