Рада підтримала заснування держпремії імені Скорика

Верховна Рада 24 вересня внесла зміни до статті 11 закону "Про державні нагороди України". Так, парламентарі заснували державну нагороду у галузі музичного мистецтва – імені Мирослава Скорика.

Що відомо про нагороду

Заснування премії імені Мирослава Скорика сприятиме розвитку українського музичного мистецтва та популяризації творчості вітчизняних музикантів. Про це мовиться у пояснювальній записці до законопроєкту.

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Присудження премії приверне увагу суспільства до авторів та творів українського сучасного музичного мистецтва, які впливають на розвиток національного культурного середовища, а також гідно презентують українську культуру в європейському процесі,

– наголосили автори документу.

За які заслуги нагороджуватимуть премією

За вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва України;

за впровадження новітніх непересічних практик у композиторській, виконавській, музикознавчій діяльності.

Обсяг видатків, необхідних для реалізації законопроєкту, передбачатимуть у межах бюджетних призначень Міністерству культури та інформаційної політики України. Виділені гроші будуть спрямовуватися на виплату премії імені Мирослава Скорика, а також виготовлення диплома та нагрудного знака лауреату премії.

Суму грошової винагороди щорічно визначатиме Кабінет Міністрів.

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