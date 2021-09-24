Рада підтримала заснування держпремії імені Скорика

24 вересня 2021 , 12:39
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Джерело:

Верховна Рада

Верховна Рада 24 вересня внесла зміни до статті 11 закону "Про державні нагороди України". Так, парламентарі заснували державну нагороду у галузі музичного мистецтва – імені Мирослава Скорика.

Що відомо про нагороду

Заснування премії імені Мирослава Скорика сприятиме розвитку українського музичного мистецтва та популяризації творчості вітчизняних музикантів. Про це мовиться у пояснювальній записці до законопроєкту.

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Присудження премії приверне увагу суспільства до авторів та творів українського сучасного музичного мистецтва, які впливають на розвиток національного культурного середовища, а також гідно презентують українську культуру в європейському процесі,
– наголосили автори документу.

За які заслуги нагороджуватимуть премією

  • За вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва України;
  • за впровадження новітніх непересічних практик у композиторській, виконавській, музикознавчій діяльності.

Обсяг видатків, необхідних для реалізації законопроєкту, передбачатимуть у межах бюджетних призначень Міністерству культури та інформаційної політики України. Виділені гроші будуть спрямовуватися на виплату премії імені Мирослава Скорика, а також виготовлення диплома та нагрудного знака лауреату премії.

Суму грошової винагороди щорічно визначатиме Кабінет Міністрів. 

Мирослав Скорик: що треба знати про легендарного композитора

  • Скорик – Герой України, народний артист України, академік Академії мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Шевченка.
  • Народився 13 липня 1938 року у Львові. Походив із родини українських інтелігентів. З дитинства він любив грати на піаніно.
  • У 1948 році родину вислали в Сибір. Проте навіть на засланні Скорик не покинув навчання.
  • У 1953 році музикант повернувся до Львова та вступив у консерваторію.
  • Популярність здобув після написання музики до кінострічки Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" у 1964 році.
  • Скорив впродовж тривалого часу працював у США та Австралії.
  • Помер композитор 1 червня 2020 року і віці 81 року.
Автор: Софія Мінджоса