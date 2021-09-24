Рада поддержала учреждение Госпремии имени Скорика
Источник:Верховная Рада
Верховная Рада 24 сентября внесла изменения в статью 11 Закона "О государственных наградах Украины". Так, парламентарии учредили государственную награду в области музыкального искусства – имени Мирослава Скорика.
Что известно о награде
Учреждение премии имени Мирослава Скорика будет способствовать развитию украинского музыкального искусства и популяризации творчества отечественных музыкантов. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Присуждение премии привлечет внимание общества к авторам и произведениям украинского современного музыкального искусства, которые влияют на развитие национальной культурной среды, а также достойно презентуют украинскую культуру в европейском процессе,
– подчеркнули авторы документа.
За какие заслуги будут награждать премией
- За весомый вклад в развитие музыкального искусства Украины;
- за внедрение новейших незаурядных практик в композиторской, исполнительской, музыковедческой деятельности.
Объем расходов, необходимых для реализации законопроекта, будут предусматривать в пределах бюджетных назначений Министерству культуры и информационной политики Украины. Выделенные деньги будут направляться на выплату премии имени Мирослава Скорика, а также изготовление диплома и нагрудного знака лауреата премии.
Сумму денежного вознаграждения ежегодно будет определять Кабинет Министров.
Мирослав Скорик: что надо знать о легендарном композиторе
- Скорик – Герой Украины, народный артист Украины, академик Академии искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко.
- Родился 13 июля 1938 года во Львове. Происходил из семьи украинских интеллигентов. С детства он любил играть на пианино.
- В 1948 году семью выслали в Сибирь. Однако даже в ссылке Скорик не бросил учебу.
- В 1953 году музыкант вернулся во Львов и поступил в консерваторию.
- Известность получил после написания музыки к киноленте Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в 1964 году.
- На протяжении длительного времени работал в США и Австралии.
- Умер композитор 1 июня 2020 года и возрасте 81 года.