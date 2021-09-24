Что известно о награде

Учреждение премии имени Мирослава Скорика будет способствовать развитию украинского музыкального искусства и популяризации творчества отечественных музыкантов. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Присуждение премии привлечет внимание общества к авторам и произведениям украинского современного музыкального искусства, которые влияют на развитие национальной культурной среды, а также достойно презентуют украинскую культуру в европейском процессе,

– подчеркнули авторы документа.

За какие заслуги будут награждать премией

За весомый вклад в развитие музыкального искусства Украины;

за внедрение новейших незаурядных практик в композиторской, исполнительской, музыковедческой деятельности.

Объем расходов, необходимых для реализации законопроекта, будут предусматривать в пределах бюджетных назначений Министерству культуры и информационной политики Украины. Выделенные деньги будут направляться на выплату премии имени Мирослава Скорика, а также изготовление диплома и нагрудного знака лауреата премии.

Сумму денежного вознаграждения ежегодно будет определять Кабинет Министров.

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