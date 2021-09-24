Що відомо про нагороду
Заснування премії імені Мирослава Скорика сприятиме розвитку українського музичного мистецтва та популяризації творчості вітчизняних музикантів. Про це мовиться у пояснювальній записці до законопроєкту.
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Присудження премії приверне увагу суспільства до авторів та творів українського сучасного музичного мистецтва, які впливають на розвиток національного культурного середовища, а також гідно презентують українську культуру в європейському процесі,
– наголосили автори документу.
За які заслуги нагороджуватимуть премією
- За вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва України;
- за впровадження новітніх непересічних практик у композиторській, виконавській, музикознавчій діяльності.
Обсяг видатків, необхідних для реалізації законопроєкту, передбачатимуть у межах бюджетних призначень Міністерству культури та інформаційної політики України. Виділені гроші будуть спрямовуватися на виплату премії імені Мирослава Скорика, а також виготовлення диплома та нагрудного знака лауреату премії.
Суму грошової винагороди щорічно визначатиме Кабінет Міністрів.
Мирослав Скорик: що треба знати про легендарного композитора
- Скорик – Герой України, народний артист України, академік Академії мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Шевченка.
- Народився 13 липня 1938 року у Львові. Походив із родини українських інтелігентів. З дитинства він любив грати на піаніно.
- У 1948 році родину вислали в Сибір. Проте навіть на засланні Скорик не покинув навчання.
- У 1953 році музикант повернувся до Львова та вступив у консерваторію.
- Популярність здобув після написання музики до кінострічки Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" у 1964 році.
- Скорив впродовж тривалого часу працював у США та Австралії.
- Помер композитор 1 червня 2020 року і віці 81 року.