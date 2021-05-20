Рада попередньо схвалила законопроєкт про зниження акцизу на пиво для малих виробників

Парламент ухвалив за основу законопроекти, які передбачають зниження ставки акцизного податку на пиво для малих виробників. Крім того, законопроєкт про державне регулювання виробництва і обігу спирту вносить зміни у отримання ліцензій.

За проєкт закону №5119 проголосували 290 нардепів. Він вводить поняття "малі виробники пива" та встановлює необмежений термін дії ліцензії на виробництво пива, вин, напоїв медових.

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Новий законопроєкт передбачає спрощення для виробників

"Також, у зв'язку з тим, що для малих броварень немає податкових пільг на сплату акцизу, як в інших європейських державах, загальне податкове навантаження на 1 літр пива, виробленого на таких невеликих броварнях є значно вищим, ніж на підприємствах пивних гігантів", – мовиться у пояснювальній записці законопроєкту.

Тому проєкт закону передбачає:

скасування атестації виробництва для виробників пива, вин, напоїв медових кожні 5 років;

виробникам не потрібно буде отримувати окрему ліцензію на оптову торгівлю для виробника (зараз її вартість – півмільйона гривень), який отримав ліцензію на виробництво таких напоїв та виробляє до 200 тисяч гектолітрів на рік;

виключення норми щодо застосування штрафів до суб'єктів господарювання у разі оптової торгівлі пивом понад 3000 гектолітрів на рік, за наявності ліцензії, плата за яку встановлена в розмірі 30 тисяч гривень.

До речі, Рада також проголосувала за законопроєкт №5118 про зміни до статті 215 податкового кодексу України щодо встановлення знижених ставок акцизного податку на пиво для малих виробників пива. За документ проголосували 284 нардепи.

Зміни передбачають зміни акцизу:

ставка встановлюється на рівні 1,39 гривні на 1 літр пива. Мовиться про диференціацію ставок акцизу на пиво згідно з щорічним обсягом виробництва відповідних пивоварних заводів, до пива, що варять малі пивоварні заводи з обсягом виробництва до 200 тисяч гектолітрів на рік та зниження ставок акцизного податку для таких виробників на 50%;

ухвалення закону призведе до зменшення надходжень до бюджету внаслідок зменшення ставок акцизного податку на пиво для малих виробників у розмірі 328,3 мільйона гривень щорічно.

після прийняття документу очікують збільшення надходжень до бюджетів до 215 мільйонів гривень у вигляді акцизного збору, ЄСВ, ПДФО та військового збору шляхом збільшення кількості робочих місць та збільшення обсягу виробництва пива в Україні приблизно на 20 мільйонів літрів.

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