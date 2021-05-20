За словами Зеленського, законопроєкт майже готовий. Ймовірно, він з'явиться наступного тижня.

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Впливу олігархів не повинно бути

Ми не хочемо вбити великий бізнес, але точно вбиваємо поняття, зміст та вплив олігархічної системи в нашій країні. Впливу на медіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути,

– наголосив президент.

Однак глава держави додав, якщо вплив буде, люди з'являться в спеціальному реєстрі олігархів. Тоді великий бізнес, продовжив політик, може втратити велику частину активів за кордоном.

Це відбудеться не завдяки санкціям, а завдяки появі поняття "олігарх" на законодавчому рівні.

Олігархам дадуть час

Зеленський наголосив, що у великого бізнесу буде вибір та можливість не стати олігархами. Відповідно до цього законопроєкту, їм дадуть трохи часу та навіть покажуть, як це зробити.

"Глухого куту не буде. Це нормальний закон, що поважає великий бізнес", – наголосив президент.

Зверніть увагу! Зеленський під час засідання РНБО 15 квітня ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні. Над ним працюють фахівці з РНБО, Офісу Президента та Антимонопольного комітету.