По словам Зеленского, законопроект почти готов. Вероятно, он появится на следующей неделе.

Кстати Пресс-конференции Владимира Зеленского: о чем говорит президент

Влияния олигархов не должно быть

Мы не хотим убить крупный бизнес, но точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть,

– подчеркнул президент.

Однако глава государства добавил, что если влияние будет, люди появятся в специальном реестре олигархов. Тогда большой бизнес, продолжил политик, может потерять большую часть активов за рубежом.

Это произойдет не благодаря санкциям, а благодаря появлению понятия "олигарх" на законодательном уровне.

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