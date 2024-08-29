Кислиця на Радбезі ООН пояснив, яка різниця між вибором цілей для ударів Україною й Росією

У середу Рада Безпеки ООН провела засідання через масовану атаку Росії 26 серпня. Постпред України закликав партнерів зняти обмеження на завдання далекобійних ударів по території агресора й допомогти збивати ворожі дрони та ракети.

Сергій Кислиця наголосив, що Україна уважно обирає цілі для військових ударів, аби не руйнувати цивільну інфраструктуру. Росія – свідомо обстрілює цивільні об'єкти.

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Росія б'є по цивільних об'єктах, Україна – лише по військових

На засіданні Радбезу ООН 28 серпня постійний представник України зауважив, що в цій війні є чітке розмежування між сторонами.

Росія намагається знищити Україну, тому цілиться у житлові будинки, магазини та критичну інфраструктуру. Натомість Україна хоче припинити насильство та ослабити здатність Росії атакувати. Тому ми вдаряємо по легітимних військових об'єктах, зокрема по місцях концентрації російських військ і техніки, складах озброєнь і палива, логістичних центрах,

– підкреслив Сергій Кислиця.

Також він звернув увагу на діаметрально протилежне ставлення до українських і російських військовополонених.

"Російські військовополонені перебувають у безпеці в українському полоні й Україна готова швидко їх обміняти на українських військовополонених. На відміну від гуманного ставлення України до російських військовополонених, наші захисники, яких схопила Росія, зазнають жорстокості й насильства", – наголосив дипломат.

Тож Радбезу ООН варто розглянути обурливу ситуацію з поганим ставленням й тортурами українських військовополонених у Росії.

Ми також повторюємо про неприйнятність виключення Росією військовослужбовців "Азову" з обміну полоненими. Вимагаємо припинення цієї ганебної практики,

– підкреслив постпред.

Окрім того, Кислиця наголосив, що партнерам України слід зняти обмеження на завдання далекобійних ударів по території агресора й допомогти збивати російські дрони й ракети.

Ми закликаємо вас і всіх партнерів розглянути ухвалення двох конкретних рішень, аби допомогти нам раніше зупинити російський терор. По-перше, визнати право України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях на території Росії. По-друге, залучити можливості ППО партнерів для збиття ракет й дронів, що перебувають поруч з їхнім повітряним простором,

– закликав постпред.

Сергій Кислиця зауважив, що жоден із цих кроків не ескалаційний. Навіть навпаки.

Вони стримуватимуть Росію, зменшать терор й кількість жертв,

– підкреслив дипломат.