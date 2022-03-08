У Раді повідомили, як працюють медзаклади та номери телефонів, куди звертатись пацієнтам

У Верховній Раді повідомили, як наразі працюють медзаклади та номери телефонів, куди звертатись пацієнтам. Таку інформацію оприлюднив голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Корисні "медичні" посилання та номери телефонів – дізнавайтесь далі.

Актуально Міжнародний Штаб допомоги українцям надав корисні посилання для біженців за кордоном

Як знайти працюючу аптеку?

Для того, аби знайти відчинену аптеку, де можна придбати ліки, скористайтесь онлайн-картою. Карта аптек, які працюють у стані війни – за посиланням.

Також можна звернутись до контакт-центру МОЗ за телефоном: 0 800 60 20 19 щодо відсутності необхідних ліків. Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного вирішення.

Як отримати медичну консультацію телефоном?

В Україні працює відкритий національний контакт-центр, що надає безкоштовні медичні консультації за номером 0 800 60 20 19. До роботи лінії залучені:

психологи;

терапевти;

кардіологи;

пульмонологи;

гінекологи;

хірурги;

педіатри.

Де можуть отримати медичні послуги онкохворі?

У Київському онкоцентрі працює телефонна лінія для звернень: 067-703-60-70 (цілодобово), а також 044 365 04 27 (з 10:00 до 13:00).

Номери призначені для консультацій пацієнтів і організації спеціального та паліативного лікування хворих.

Актуальна інформація про роботу онкоцентрів по всій країні та контактні телефони для пацієнтів – за посиланням.

Де можна отримати інсулін?

Аптеки, які працюють під час воєнного стану та які продають інсуліни, можна знайти за посиланням.

Довідка. Також аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua . На головній сторінці сайту міститься посилання на перелік інсулінів та мапу із закладами, де можна отримати препарат.

Крім того, за необхідності можна звертатися на гарячу лінію МОЗ на номер 0 800 60 20 19. Оператор прийме заявку і опрацює її.

Інсулін знайдуть або в аптеці, або за можливості доставлять волонтерами,

– запевнили у Верховній Раді.

Де можна пройти процедуру гемодіалізу?

У Києві медична допомога нефрологічним хворим надається безвідмовно і у повному обсязі. Хворі з нирковою недостатністю, зокрема ті, хто потребує регулярної процедури гемодіалізу, забезпечені медичною допомогою у повному обсязі.

За додатковою інформацією можна звертатись до Центру нефрології та діалізу (з 11:00 до 14:00) за номерами телефону:

044 540 96 04;

073 442 29 56;

095 105 03 93.

Загалом на території України збої у наданні послуг з гемодіалізу можуть бути лише у містах, де безпосередньо тривають бойові дії.

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