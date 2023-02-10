Російські ракети за межами України: все про кричущий інцидент 10 лютого

Уранці 10 лютого російські загарбники знову завдали масованого ракетного удару по Україні. Однак знову ворожі ракети порушили повітряний простір сусідніх держав – мова йде про Молдову та Румунію.

Однак у Бухаресті кажуть, що на своїй території російських ракет не зафіксували. 24 Канал розбирався у цій ситуації, тож про все, що відомо про цей інцидент – читайте далі.

Зверніть увагу Росія випустила по Україні 71 ракету: скільки збила ППО

Російські "Калібри" порушили повітряний простір Молдови та НАТО

Під час масованої ракетної атаки Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував офіційне повідомлення, у якому йдеться про 2 російські крилаті Ракети "Калібр" близько 10:18 перетнули кордон України та Молдови. Уже о 10:33 ці ракети порушили повітряний простір Румунії, а потім знову увійшли в повітряний простір України.

Варто відзначити, що Румунія є членом НАТО, тому російські ракети в її повітряному просторі вважається порушенням простору Альянсу, що є кричущим порушенням.

Уже далеко не вперше від ударів Росії по Україні страждають сусідні держави. Зокрема відомо про кілька випадків порушення російськими ракетами повітряного простору Молдови і навіть падіння уламків ракети. До слова, у Міноборони країни у результаті розслідування з'ясували, що на україно-молдовському кордоні впала ракета С-300 – ймовірно, від української ППО. Однак позиція Кишинева чітка і послідовна – провина за інцидент лежить виключно на Росії, адже Україні б не довелося використовувати системи ППО, якби не її постійні атаки.

Серйозний прецедент: навіщо Росія запустила ракети через Румунію

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відзначив, що попри те, що російські ракети вже кілька разів порушували повітряний простір Молдови, випадок 10 лютого є серйозним прецедентом, адже "Калібри" порушили повітряний простір НАТО.

Це вже не жарти, перший такий прецедент. Вони залетіли на територію Молдови через Одеську область. Радіолокаційно спостерігалося дві ракети "Калібр". Вони перетнули повітряний простір Молдови з Румунією, звідти повернулися на територію України в Чернівецьку область,

– зауважив Ігнат.

Речник Повітряних Сил припустив, що таким чином Росія вирішила перевірити, як реагуватиме Альянс. На його думку, світ має відреагувати на такі нахабні дії Росії. Не варто забувати, що в окупантів і в Середземному морі перебувають кораблі-носії ракет "Калібр". Потрібно реагувати на настільки ганебні вчинки від Росії.

Президент України Володимир Зеленський згодом заявив, що проліт ракет над Румунією є викликом НАТО і колективній безпеці Альянсу, тому світ повинен реагувати на цей терор.

Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити,

– наголосив президент.

Виклик російського посла та рішучий протест: як Молдова реагує на інцидент

Майже одразу після заяви Валерія Залужного, міністерство оборони Молдови підтвердило порушення свого повітряного простору. Щоправда, у Кишиневі заявили про проліт однієї ракети через їхню територію.

"Відповідальні структури установи о 10:18 виявили ракету, яка перетнула повітряний простір Республіки Молдова над містом Мокра Придністровського регіону, а згодом над містом Косауці Сорокського району. Ракета прямувала в бік України", – йдеться у повідомленні.

Тип ракети не уточнений, однак варто відзначити, що цього разу це точно не ракета С-300, адже вона має не таку велику дальність, щоб летіти, умовно, з тимчасово окупованого Криму через Одещину й Молдову аж до Чернівецької області.

Згодом Міністр закордонних справ Молдови Ніколає Попеску терміново викликав російського посла. У Кишиневі засудили порушення повітряного простору й наголосили, що російські удари по Україні шкодять громадянам Молдови

Що про російські ракети кажуть у Румунії

Міністерство оборони Румунії заперечує інформацію про проліт ракет над своєю територією. За даними Бухареста, Росія запустила ракети з Чорного моря, які перетнули повітряний простір України та Молдови, однак на території Румунії їх нібито не було. Варто відзначити, що Міноборони країни каже також про одну повітряну ціль.

Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 кілометрів на північний схід від кордону,

– заявили в Міноборони Румунії.

Речниця Генсека НАТО Єнса Столтенберга відмовилася надавати коментарі щодо ситуації, посилаючись на інформацію від Бухареста про те, що порушення повітряного простору нібито не зафіксували.

Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відзначив, що є дані радарів, які фіксували проліт ракет. Зараз Україна встановлює всі деталі цього інциденту. Водночас наша країна вимагає відповідної реакції від Румунії та НАТО.