В якому стані енергетична система після нового ракетного удару: важливі наслідки

Окупанти вранці 16 грудня здійснили чергову масовану атаку України. Загарбники поцілили по об'єктах інфраструктури. Однак попри потужний обстріл українська енергосистема залишається цілісною та контрольованою.

Це основний позитивний результат. Про це 24 каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Найголовніше, що енергосистема зберегла цілісність

Дефіцит електроенергії в нашій енергосистемі наразі становить 50%. Це прогнозований результат. За словами Омельченка, після таких потужних ударів по енергетичних об'єктах дефіцит міг би бути й більше.

Це означає, що загалом енергетична система зберегла цілісність,

– повідомив директор енергетичних програм.

Крім того, це означає, що критичні об'єкти, які відповідають за водопостачання та теплозабезпечення, працюватимуть у більшості регіонів. Проте в деяких регіонах, зокрема на Харківщині, Полтавщині та в частині Києва, можуть бути проблеми.

"Якщо енергосистема зберегла цілісність, то маємо надію на досить швидке відновлення енергопостачання", – пояснив директор енергетичних програм.

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Чому аварійні відключення почалися до влучання по об'єктах

Аварійні відключення світла в Україні сьогодні почалися ще до того, як російські ракети почали влучати у критичні об'єкти – щойно з'явилася інформація, що є відповідна загроза. Енергетики пішли на такий крок, щоб запобігти повному блекауту або системній аварії, як було 23 листопада.

Після 23 листопада Укренерго зробило певні висновки та почало працювати й готуватися до цих ударів у новому форматі,

– зауважив Омельченко.

Так, енергетики працювали на випередження, щоб якомога більше розвантажити енергосистему. Як наслідок в процесі ударів енергетична система змогла зберегти свою цілісність. Найголовніше, щоб атомні блоки, які передають електроенергію через підстанції, не були одразу відключені.

"Якщо система одночасно втратила б 2 – 3 ГВт, то пішли б неконтрольовані відключення через зниження частоти в енергетичній системі", – підсумував директор енергетичних програм.

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