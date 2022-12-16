В каком состоянии энергетическая система после нового ракетного удара: важные последствия

Оккупанты утром 16 декабря совершили очередную массированную атаку Украины. Захватчики попали по объектам инфраструктуры. Однако, несмотря на мощный обстрел, украинская энергосистема остается целостной и контролируемой.

Это основной положительный результат. Об этом 24 каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Самое главное, что энергосистема сохранила целостность

Дефицит электроэнергии в нашей энергосистеме составляет 50%. Это прогнозируемый результат. По словам Омельченко, после столь мощных ударов по энергетическим объектам дефицит мог бы быть и больше.

Это значит, что в целом энергетическая система сохранила целостность.

– сообщил директор энергетических программ.

Кроме того, это означает, что критические объекты, отвечающие за водоснабжение и теплоснабжение, будут работать в большинстве регионов. Однако в некоторых регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине и в части Киева могут быть проблемы.

"Если энергосистема сохранила целостность, то надеемся на достаточно быстрое возобновление энергоснабжения", – объяснил Омельченко.

Почему аварийные отключения начались до попадания по объектам

Аварийные отключения света в Украине сегодня начались еще до того, как российские ракеты начали попадать в критические объекты – как только появилась информация, что есть соответствующая угроза. Энергетики пошли на такой шаг, чтобы предотвратить полный блэкаут или системные аварии как было 23 ноября.

После 23 ноября Укрэнерго сделало определенные выводы и начало работать и готовиться к этим ударам в новом формате,

– заметил Омельченко.

Так, энергетики работали на опережение, чтобы как можно больше разгрузить энергосистему. Как следствие, в процессе ударов энергетическая система смогла сохранить свою целостность. Самое главное, чтобы атомные блоки, которые передают электроэнергию через подстанции, не были сразу отключены.

"Если система одновременно потеряла бы 2 – 3 ГВт, то пошли бы неконтролируемые отключения из-за снижения частоты в энергетической системе", – подытожил директор энергетических программ.