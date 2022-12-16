Це основний позитивний результат. Про це 24 каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Найголовніше, що енергосистема зберегла цілісність

Дефіцит електроенергії в нашій енергосистемі наразі становить 50%. Це прогнозований результат. За словами Омельченка, після таких потужних ударів по енергетичних об'єктах дефіцит міг би бути й більше.

Це означає, що загалом енергетична система зберегла цілісність,

– повідомив директор енергетичних програм.

Крім того, це означає, що критичні об'єкти, які відповідають за водопостачання та теплозабезпечення працюватимуть у більшості регіонів. Проте в деяких регіонах, зокрема на Харківщині, Полтавщині та в частині Києва можуть бути проблеми.

"Якщо енергосистема зберегла цілісність, то маємо надію на досить швидке відновлення енергопостачання", – пояснив директор енергетичних програм.

Чому аварійні відключення світла почалися до влучання по об'єктах

Аварійні відключення світла в Україні сьогодні почалися ще до того, як російські ракети почали влучати у критичні об'єкти – щойно з'явилася інформація, що є відповідна загроза. Енергетики пішли на такий крок, щоб запобігти повному блекауту або системні аварії як було 23 листопада.

Після 23 листопада Укренерго зробило певні висновки та почало працювати й готуватися до цих ударів у новому форматі,

– зауважив Омельченко.

Так, енергетики працювали на випередження, щоб якомога більше розвантажити енергосистему. Як наслідок в процесі ударів енергетична система змогла зберегти свою цілісність. Найголовніше, щоб атомні блоки, які передають електроенергію через підстанції не були одразу відключені.

"Якщо система одночасно втратила б 2 – 3 ГВт, то пішли б неконтрольовані відключення через зниження частоти в енергетичній системі", – підсумував директор енергетичних програм.