Как стало известно, состоялась потеря больше 50% потребления энергетической системы Украины. 24 канал подробнее расскажет, что означает объявление чрезвычайной ситуации.

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Что означает объявление чрезвычайной ситуации в энергосистеме

Как рассказал директор "Центра исследований энергетик" Александр Харченко, из-за повреждений подстанций и генерирующих мощностей нет технической возможности обеспечить электричеством более 50% потребителей страны (включая критическую инфраструктуру).

То есть невозможно ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.

Чрезвычайная ситуация – только для участников рынка

В Укрэнерго сообщили, что режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии". Он касается только рыночных операций.

По всей территории Украины действует режим аварийных отключений. Учитывая, что это уже 9 волна ракетных ударов по энергетическим объектам, возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше.

Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения.

По всей Украине вводят экстренные аварийные отключения света

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что экстренные аварийные отключения света вводят из-за прилетов по энергообъектам в нескольких областях Украины. Отключения будут действовать по всей стране.