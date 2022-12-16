На всей территории Украины действует режим аварийных отключений. В Укрэнерго объявили о чрезвычайной ситуации.

Кстати говоря Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме

Восстановление будет длиться дольше обычного

Это уже 9 волн ракетных ударов по энергетическим объектам. Поэтому возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше.

Сначала электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения.

Есть попадания, но ситуация под контролем

Во время обстрелов были попадания. Больше всего пострадали северный, южный и центральный регионы. Ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают восстановление, где это возможно.

Успокоили, что энергетики держат ситуацию под контролем. Несмотря на повреждения благодаря профессиональной работе энергетиков в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц. Работают синхронно с европейской континентальной сетью.

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