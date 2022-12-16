На всей территории Украины действует режим аварийных отключений. В Укрэнерго объявили о чрезвычайной ситуации.
Кстати говоря Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме
Восстановление будет длиться дольше обычного
Это уже 9 волн ракетных ударов по энергетическим объектам. Поэтому возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше.
Сначала электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения.
Есть попадания, но ситуация под контролем
Во время обстрелов были попадания. Больше всего пострадали северный, южный и центральный регионы. Ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают восстановление, где это возможно.
Успокоили, что энергетики держат ситуацию под контролем. Несмотря на повреждения благодаря профессиональной работе энергетиков в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц. Работают синхронно с европейской континентальной сетью.
Новый обстрел Украины: что известно
- Утром 16 декабря россияне снова атаковали Украину. Оккупанты выпустили 76 крылатых ракет: Х-101, "Калибр", Х-22, Х-59/Х-31П.
- Однако силы ПВО сбили 60 вражеских ракет.
- Кстати, на Киев летели 40 ракет, сбить удалось 37. Это была одна из самых больших атак. Взрывы раздавались в столице. Кроме того, при обстреле повреждены объекты критической инфраструктуры Киевской области.