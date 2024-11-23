Сі Цзіньпіну не подобаються рухи Путіна: що стоїть за реакцією Китаю на удар по Дніпру

Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою, яка здатна нести ядерний заряд. Китай відреагував на це у своєму стилі, закликавши усі сторони зберігати спокій, проявляти стриманість, працювати над деескалацією та створювати умови для якнайшвидшого припинення вогню.

У розмові з 24 Каналом політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман пояснив, чому Пекін робить нейтральні заяви й не може відкрито засудити дії російського диктатора, або ж навпаки підтримати його.

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Чому Китай зберігає нейтралітет

Лідер КНР Сі Цзіньпін, на відміну від Владіміра Путіна не божевільний, а навіть цілком раціональний. Йому не потрібна ескалація на світовій арені. Він розуміє, що удар по Дніпру ракетою "Орешнік" – це шантаж й у такий спосіб диктатор намагається вимагати у Заходу поступки.

Втім, шантаж у певний момент може перерости у реальні дії. До прикладу, Перша та Друга світові війни починалися з демаршів.

Китайці зацікавлені, аби все це завершилося якомога швидше, проте з іншого боку, Сі Цзіньпін не зацікавлений у поразці Путіна. Адже зараз Москва для Пекіна вкрай вигідний "союзник", з якого можна видоювати природні ресурси.

Велика багата країна, яка дає китайському "старшому брату" природні надра. Китайці качають з Росії все: починаючи від нафти й закінчуючи рогами оленів, які використовують у медицині. Путін їм вигідний,

– мовив Ейдман.

За його словами, китайці не можуть засудити дії Путіна, адже це погіршить російсько-китайські відносини, але й не можуть його відверто підтримати, бо тоді Кремль може піти на розширення війни.

Напередодні російського удару балістичною ракетою середньої дальності, 20 листопада, Китай закликав до діалогу та консультацій для деескалації ситуації після зміни ядерної доктрини Росії.