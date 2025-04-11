У Києві дослідили стан 5-зіркових готелів: чи відповідають вони міжнародним стандартам

У столиці проаналізували стан готелів преміумсегмента на відповідність міжнародним стандартам. Загалом п'ятизіркові готелі в Києві відповідають основним вимогам, однак їм не вистачає унікальних особливостей та інновацій.

Про те, що є і чого бракує Києву для інтеграції у світову готельну екосистему, йдеться у дослідженні, яке провела компанія Ino.The Developer, інформує 24 Канал.

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Чому наявність преміальних готелів важлива в умовах війни

В умовах війни розмова про п'ятизіркові готелі може здаватися недоречною. Однак світовий досвід свідчить про те, що саме об'єкти найвищої категорії стають ключовими центрами міжнародної дипломатії у кризових регіонах.

Для ефективної роботи дипломатичних місій, міжнародних журналістів, гуманітарних організацій та бізнес-делегацій дуже важливими є безпека, автономність, технічне оснащення, надійний сервіс.

Як зазначила засновниця та СЕО Ino.The Developer Валентина Кравченко, дослідження показує: Київ потребує сучасних, технологічних готелів міжнародного рівня, які б мали персоналізований сервіс, безпеку і стратегічну функцію. Це не лише про комфорт, а про інфраструктуру для відбудови України та поглиблення міжнародних зв’язків.

Сьогодні бізнес-туристи, топменеджери, дипломати й міжнародні партнери України шукають не просто ліжко й сніданок. Вони шукають надійне та безпечне місце для відпочинку і роботи, яке відповідатиме сучасним викликам,

– пояснила Кравченко.

Якими є світові стандарти та чи відповідають їм готелі Києва

За результатами аналізу, п'ятизіркові готелі Києва відповідають базовим критеріям категорії. Проте їм бракує унікальних особливостей та інновацій, які популярні у світовій практиці. Йдеться про smart-рішення, біофільний дизайн, wellness-зони, приватні простори та персоналізований сервіс.

Крім того, у світі є чіткі стандарти площ номерів:

стандартні мають 30 – 35 квадратних метрів;

делюкс – до 45 квадратів;

люкси – від 80 квадратів і більше;

президентські – понад 100 квадратів.

Натомість у Києві показники нижчі: стандартні номери мають площу від 21 квадратного метра, а люкси рідко перевищують 60 – 70 квадратів.

Часто відвідувачі преміальних готелів очікують від закладу wellness-зон / Фото Hrewards

Дослідження також свідчить про те, що основний дохід готелі отримують саме від номерів (60 – 70%) та F&B, тобто від продажу їжі та напоїв (20 – 25%), а від події тільки 5 – 10%.

Інвестуючи в якісне проєктування номерів з акцентом на простір для роботи та відпочинку, а також у ресторани з локальною кухнею, готель може не лише максимізувати прибуток, але й створити унікальну пропозицію для міжнародних гостей.

У світових готелях відвідувача вже не здивуєш гнучкими конференц-просторами, які включають великі зали площею до 500 квадратних метрів, середні зали (200 квадратів), а також окремі переговорні кімнати (50 квадратів), оснащені сучасним обладнанням.

Київський готельний ринок поки відчуває дефіцит саме таких просторів. Столичні готельні конференц-зали здебільшого мають обмежену функціональність і недостатньо технічно оснащені для проведення заходів міжнародного рівня.

У світі готелі все частіше мають зручні та просторі зали для конференцій / Фото Depositphotos

Окрім бізнес-функцій, такі простори мають бути спроєктовані з урахуванням вимог безпеки та можливості швидкої адаптації під гуманітарні та кризові потреби, що дуже важливо в умовах нестабільності. Дослідження також показує, що розвиток такого формату готелів матиме позитивний вплив на економіку через створення робочих місць у різних сферах.

Підсумовуючи, Ino.The Developer наголошує – співпраця зі світовими готельними мережами дозволить не тільки впровадити перевірені стандарти якості, але й інтегрувати Київ у глобальні системи бронювання та лояльності.