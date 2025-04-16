Жінка переселилася на круїзний лайнер і живе там безкоштовно: як їй це вдається

Американка Крістін Кестело живе на круїзному лайнері й вже відвідала понад 100 країн. Вона не витрачає гроші на житло та їжу.

Як жінці вдається подорожувати безкоштовно, 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Star.

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Незвичайний спосіб життя американки

Крістін Кестело уже понад 10 років живе незвичайним життям. Жінка проводить половину року в плаванні на круїзному лайнері. Вона відвідує екзотичні країни, не оплачуючи проживання та харчування. Усе завдяки тому, що її чоловік Піт – головний механік на борту.

За роки подорожей Крістін вже встигла відвідати 106 країн. Жінка розповіла, що має постійну каюту, яку вважає найкращою на всьому кораблі.

Я живу на лайнері як гість, однак з перевагами члена екіпажу,

– зазначила вона.



Американка роками безкоштовно живе на круїзному лайнері / Фото dutchworld_americangirl

Особливості життя на лайнері

Окрім безплатного проживання, Крістін також має 50% знижки на спа, напої та покупки в магазинах на борту, а ще пільговий доступ до інтернету.

Проте навіть у життя на борту є свої обмеження. Жінці як дружині старшого члена команди не можна грати в ігрові автомати, аби уникнути непорозумінь та обвинувачень у шахрайстві у випадку перемоги.

Кестело наголошує, що з повагою ставиться до гостей лайнера: "Якщо басейн переповнений, я поступаюся місцем, адже люди заплатили за відпочинок, а я – ні". Крім того, вона завжди залишає корабель пізніше за гостей.

Попри роки в плаваннях, Крістін відзначає, що не відчуває різниці між сушею і морем. "Мене це більше не турбує. За 12 років я звикла", – підсумовує американка.