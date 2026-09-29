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Нерухомість Аналітика ринку "Будиночок в селі" для ВПО: Шуляк пояснила, хто зможе отримати безплатний будинок
29 вересня, 15:38
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"Будиночок в селі" для ВПО: Шуляк пояснила, хто зможе отримати безплатний будинок

Ксенія Войновська

В Україні громади можуть купувати для родин ВПО будинки в селах вартістю до 500 тисяч гривень і безплатно передавати їх у користування на три роки. Однак програма має чіткі умови, тому отримати таке житло зможуть не всі.

Як працює програма "Будиночок в селі" для ВПО

Громади можуть купувати на вторинному ринку будинки вартістю до 500 тисяч гривень. Після купівлі родина ВПО може користуватися житлом безплатно протягом трьох років і сплачувати лише комунальні послуги, пише народна депутатка та голова профільного парламентського комітету Олена Шуляк.

На програму виділили 500 мільйонів гривень із загальної субвенції громадам у 1,5 мільярда. Цих грошей має вистачити приблизно на тисячу будинків. 

70% коштів між регіонами розподіляють залежно від кількості зареєстрованих ВПО, ще 30% – з урахуванням фонду тимчасового житла. У восьми прифронтових областях держава покриває всю вартість купівлі, тоді як в інших регіонах 10% мають додати місцеві бюджети.

У проєкті держбюджету на 2027 рік для громад теж передбачили субвенцію в розмірі 1,5 мільярда гривень. Програма вже працює в окремих областях: на Сумщині до кінця серпня відібрали 25 будинків і отримали 17 заяв від ВПО, а на Буковині на початку вересня громади мали 7 будинків та 10 заяв від родин.

Що планують змінити у програмі

Шуляк звертає увагу, що окремих коштів на майбутній ремонт і утримання таких будинків зараз не передбачено, тому ці витрати можуть лягти на місцеві бюджети. Відкритого реєстру угод також немає, а ліміт у 500 тисяч гривень не дає змоги оцінити, наскільки ціна конкретного будинку відповідає ринку.

Для громад пропонують підготувати типові договори та чек-листи, передбачити фінансування утримання житла і зробити інформацію про придбані будинки відкритою. Шуляк також пропонує пов'язати програму з можливостями для працевлаштування та розвитком інфраструктури в громадах.

Хто з ВПО може отримати безкоштовне житло в селі

Безплатний будинок можуть отримати ВПО, які:

  • не мають власного житла на територіях, де не ведуться бойові дії та немає тимчасової окупації;
  • мають знищене або пошкоджене житло, непридатне для проживання;
  • не отримували компенсації за знищене житло та не мають рішення про її надання;
  • не отримували житлового ваучера на 2 мільйони гривень;
  • протягом шести місяців до подання заяви не купували земельну ділянку вартістю понад 100 тисяч гривень;
  • протягом цього ж періоду не купували транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж п'ять років.

Нагадаємо, щоб отримати будинок у безоплатне користування, ВПО не обов'язково мати роботу на момент подання заяви. Однак після заселення працездатні члени родини мають протягом трьох місяців працевлаштуватися, вжити заходів для пошуку роботи або зареєструватися безробітними.

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