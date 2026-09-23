Хто з ВПО може отримати безкоштовне житло в селі

За постановою Кабміну від 10 червня 2026 року № 751 безоплатні будинки в селах можуть отримати переселенці, які виїхали з територій бойових дій або тимчасової окупації, пише Юридичний порадник для ВПО.

Безплатний будинок можуть отримати ВПО, які:

не мають власного житла на територіях, де не ведуться бойові дії та немає тимчасової окупації;

мають знищене або пошкоджене житло, непридатне для проживання;

не отримували компенсації за знищене житло та не мають рішення про її надання;

не отримували житлового ваучера на 2 мільйони гривень;

протягом шести місяців до подання заяви не купували земельну ділянку вартістю понад 100 тисяч гривень;

протягом цього ж періоду не купували транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж п'ять років.

Обмеження щодо придбання транспорту має винятки. Зокрема, воно не стосується мопедів, причепів і мотоциклів вартістю до 33 735 гривень у 2026 році. Окремі винятки передбачені для людей з інвалідністю, багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу та деяких інших категорій.

Коли переселенці можуть втратити право на безоплатний будинок

На момент подання заяви переселенцям необов'язково мати офіційну роботу або бути підприємцями. Однак після заселення непрацевлаштовані ВПО та працездатні члени їхніх сімей мають протягом трьох місяців знайти роботу, вжити заходів для працевлаштування або зареєструватися безробітними.

При цьому зайнятість не обмежується роботою за трудовим договором. До неї також належать підприємництво, самозайнятість, військова служба та навчання за денною формою. Зайнятими можуть вважати й людей, які не працюють, але доглядають за дитиною з інвалідністю або людиною, яка потребує постійного догляду.

Якщо працездатний переселенець або член його сім'ї протягом трьох місяців після заселення не вживає заходів для працевлаштування та не реєструється безробітним, це може стати підставою для припинення права користування будинком.

Нагадаємо, за програмою "Будиночки в селі" у 2026 році планують придбати близько тисячі осель для переселенців. Максимальна вартість одного будинку становитиме 500 тисяч гривень, а ВПО оплачуватимуть лише комунальні послуги.