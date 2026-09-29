Как работает программа "Домик в деревне" для ВПЛ

Общины могут приобретать на вторичном рынке дома стоимостью до 500 тысяч гривен. После покупки семья ВПЛ может пользоваться жильем бесплатно в течение трех лет и оплачивать только коммунальные услуги, пишет народный депутат и председатель профильного парламентского комитета Елена Шуляк.

На программу выделено 500 миллионов гривен из общей субвенции общинам в размере 1,5 миллиарда. Этих денег должно хватить примерно на тысячу домов.

70% средств между регионами распределяются в зависимости от количества зарегистрированных ВПЛ, еще 30% – с учетом фонда временного жилья. В восьми прифронтовых областях государство покрывает всю стоимость покупки, тогда как в других регионах 10% должны добавить местные бюджеты.

В проекте госбюджета на 2027 год для общин также предусмотрена субвенция в размере 1,5 миллиарда гривен. Программа уже работает в отдельных областях: в Сумской области к концу августа отобрали 25 домов и получили 17 заявок от ВПЛ, а на Буковине в начале сентября у общин было 7 домов и 10 заявок от семей.

Что планируется изменить в программе

Шуляк обращает внимание, что отдельных средств на будущий ремонт и содержание таких домов сейчас не предусмотрено, поэтому эти расходы могут лечь на местные бюджеты. Открытого реестра сделок также нет, а лимит в 500 тысяч гривен не позволяет оценить, насколько цена конкретного дома соответствует рыночной.

Для общин предлагается подготовить типовые договоры и чек-листы, предусмотреть финансирование содержания жилья и сделать информацию о приобретенных домах открытой. Шуляк также предлагает увязать программу с возможностями трудоустройства и развитием инфраструктуры в общинах.

Кто из ВПЛ может получить бесплатное жилье в селе

Бесплатный дом могут получить ВПЛ, которые:

не имеют собственного жилья на территориях, где не ведутся боевые действия и нет временной оккупации;

имеют уничтоженное или поврежденное жилье, непригодное для проживания;

не получали компенсацию за уничтоженное жилье и не имеют решения о ее предоставлении;

не получали жилищный ваучер на 2 миллиона гривен;

в течение шести месяцев до подачи заявления не приобретали земельный участок стоимостью свыше 100 тысяч гривен;

в течение этого же периода не приобретали транспортное средство, с момента выпуска которого прошло менее пяти лет.

Напомним, что для получения дома в безвозмездное пользование ВПЛ не обязательно иметь работу на момент подачи заявления. Однако после заселения трудоспособные члены семьи должны в течение трех месяцев устроиться на работу, принять меры по поиску работы или зарегистрироваться в качестве безработных.