Автономні квартири – у центрі уваги: як блекаути змінили ринок оренди в Україні

Осінні відключення електроенергії знову змінили інтереси орендарів. Українці дедалі частіше шукають квартири з резервним живленням, стабільним інтернетом або автономним опаленням.

Про це свідчить аналіз OLX Нерухомість, результати якого цитує 24 Канал. За рік у багатьох містах зріс як попит, так і кількість пропозицій автономного житла. Найбільше це помітно в регіонах, де наслідки блекаутів відчуваються найсильніше.

Де найбільше пропозицій житла з резервним живленням і як змінилися ціни?

Найшвидше зростання кількості оголошень про довгострокову оренду квартир із резервним живленням зафіксували у містах:

Суми – на 240%;

Чернігів – на 142%;

Луцьк – на 100%;

Дніпро й Житомир – на приблизно 41%.

У Києві приріст становив близько 27%.

В абсолютних обсягах лідерами лишаються великі міста: Київ (понад 3 600 оголошень), Одеса (понад 2 100), Дніпро (298) та Львів (228).

За цей період помітно зросли й ціни. Найбільший стрибок вартості зафіксували у Миколаєві (на 180%), Тернополі (на 80%), Запоріжжі (на 46%) та Харкові (на 25%). Експерти пояснюють це тим, що автономність перестає бути "преміумопцією" і стає базовою вимогою орендарів.

Як змінюється попит на автономне опалення і хто лідирує?

Схожий тренд спостерігається й щодо житла з автономним опаленням, яке працює навіть під час блекаутів.

Найбільший приріст таких оголошень за рік демонструють міста:

Суми – на 114%;

Луцьк – на 72%;

Дніпро – на 40%;

Чернігів – на 32%;

Київ – на 29%.

В інших обласних центрах пропозиція навпаки подекуди скорочується.



В умовах відключень світла українці шукають автономні квартири

Водночас столиця зберігає першість за кількістю автономних об'єктів – приблизно 9 200 пропозицій. Далі йдуть Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Вінниця. Вартість оренди також зростає: найбільше у Сумах, Харкові, Вінниці, Житомирі та Львові.

Аналітики наголошують: попит зростає не лише через блекаути. Значну роль відіграє внутрішня міграція та формування нових стандартів орендованого житла, де автономність дедалі частіше сприймається як обов’язкова характеристика.

До слова, після останнього масованого обстрілу енергетики України 6 грудня голова управління "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що тепер світла в українців буде менше. Якщо до цього відключення тривали по 4 – 8 годин, то тепер буде по 12 – 16. Ситуація в енергосистемі досить важка. На її відновлення підуть не дні, а тижні.

Що відомо про ситуацію на ринку оренди житла України?

Найвища вартість оренди квартир зафіксована в Ужгороді, Львові та Києві, тоді як найдешевше – у Харкові, Запоріжжі, Сумах і Миколаєві. За останні пів року найбільше подорожчали однокімнатні та двокімнатні квартири в Одесі, а серед трикімнатних – у Харкові. Загалом на Заході та у столиці зберігається найвищий рівень цін, тоді як у прифронтових регіонах оренда залишається значно доступнішою.

За результатами опитування OLX Нерухомість, оренда житла й надалі залишається популярною: 40% респондентів планують винаймати квартиру найближчим часом, а ще 37% вже є орендарями. Понад половина зазначила, що головна причина – бажання жити окремо.