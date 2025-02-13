Скільки в Україні коштують будинки на колесах та які є пропозиції на ринку

Сучасні будинки на колесах пропонують багато зручностей – від спальних місць до кухонь і ванних кімнат. Таке помешкання можна купити і в Україні.

Скільки коштують будинки на колесах, які можливості вони надають та який вигляд мають, розповідає 24 Канал.

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Які бувають будинки на колесах

Як пишуть Новини.LIVE, сучасні будинки на колесах бувають двох типів – причепи та інтегровані автобудинки.

Переваги причепів: доступна ціна, простота буксирування, не потребують водійських прав категорії C. Недоліки: потрібно мати окреме авто для буксирування, обмежений простір усередині, менш комфортні умови для проживання.

Переваги інтегрованих автобудинків: максимальний рівень комфорту, адже в них є всі необхідні зручності, зокрема кухня, туалет, душ, ідеальний варіант для тривалих подорожей. Недоліки: висока ціна, складність керування через великі розміри, потребують водійські посвідчення категорії C (для деяких моделей).

Скільки в Україні коштують будинки на колесах

Відповідно до оголошень на порталі OLX.UA, ціни на будинки на колесах варіюються залежно від багатьох факторів – розміру, комплектації, року випуску та виробника. За інформацією порталу, таке житло можна придбати за ціною від 12 тисяч гривень і до понад 2,5 мільйона.

Наприклад, за 16 тисяч гривень пропонують будинок на колесах, який має два спальні місця та столик. В оголошенні вказано, що будинок підійде для тих, хто розглядає бюджетний варіант для відпочинку на природі.

Такий вигляд має будинок на колесах за 16 тисяч гривень: Фото OLX.UA

За 79 293 гривні пропонують будинок на колесах, що має два спальних місця, які можна перетворити на одне велике ліжко. Там є невелика кухня з раковиною та холодильником. Крім того, зі зручностей у будиночку є світло.

Будинок на колесах вартістю у майже 80 тисяч гривень: Фото OLX.UA

Щодо інтегрованих автобудинків, то серед пропозицій є, наприклад, Renault Master. Його вартість – 1 460 662 гривні. У будиночку є все, що потрібно для комфортного проживання – три спальних місця, кухня, холодильник, газова плита, душ і кабінет.

Який вигляд має інтегрований автобудинок за понад 1,4 мільйона гривень: Фото OLX.UA