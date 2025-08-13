Попит на нерухомість у Карпатах весною дещо знизився, але влітку помітне суттєве пожвавлення. Українці шукають будинки в горах як для себе, так і під інвестицію.

За останній рік ціни на карпатську нерухомість зросли на 12%. Особливо це відчутно в курортних селах та селищах, де зафіксували від +15% до +18%, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE".

Читайте також Квартири в курортному Трускавці: скільки коштує житло та чи вигідно купувати

Де в Карпатах найдорожчі будинки?

За даними OLX Нерухомості, найвищі ціни – у популярних туристичних місцях. До них належать Поляниця (Буковель), Яремче, Верховина, Татарів та Східниця.

У Буковелі за будинок площею 120 – 150 квадратів з землею доведеться віддати щонайменше 250 тисяч доларів. Ціни на нові котеджі з ремонтом сягають і 400 тисяч доларів.

Будинки у Яремчі коштують трохи дешевше: від 120 до 200 тисяч доларів. Вартість залежить від розташування й стану житла.



Будинок за 160 тисяч доларів у Яремчі / Фото OLX

За словами експертів, ціни такі високі не лише через зацікавленість туристів цим регіоном. Річ у тім, що в популярних селах обмежена пропозиція, адже місць під нове будівництво меншає.

Де шукати бюджетні варіанти?

У маловідомих селах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей можна знайти будинки за вартістю авто – від 10 до 20 тисяч доларів. Бюджетне житло варто шукати:

у селах біля Воловця – від 8 тисяч доларів;

у гірських районах Сколівщини — від 12 тисяч доларів;

у віддалених селах Рахівщини — від 15 000 доларів.

Так, дешеві будинки зазвичай потребують ремонту, але їх часто продають із великими ділянками та на чудовій локації. Їх добре купувати під дачу.