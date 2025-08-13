Спрос на недвижимость в Карпатах весной несколько снизился, но летом заметно существенное оживление. Украинцы ищут дома в горах как для себя, так и под инвестицию.

За последний год цены на карпатскую недвижимость выросли на 12%. Особенно это ощутимо в курортных селах и поселках, где зафиксировали от +15% до +18%, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Новини.LIVE".

Где в Карпатах самые дорогие дома?

По данным OLX Недвижимости, самые высокие цены – в популярных туристических местах. К ним относятся Поляница (Буковель), Яремче, Верховина, Татаров и Сходница.

В Буковеле за дом площадью 120 – 150 квадратов с землей придется отдать за дом площадью 120 150 квадратов с землей минимум 250 тысяч долларов. Цены на новые коттеджи с ремонтом достигают и 400 тысяч долларов.

Дома в Яремче стоят немного дешевле: от 120 до 200 тысяч долларов. Стоимость зависит от расположения и состояния жилья.



Дом за 160 тысяч долларов в Яремче / Фото OLX

По словам экспертов, цены такие высокие не только из-за заинтересованности туристов этим регионом. Дело в том, что в популярных селах ограничено предложение, ведь мест под новое строительство меньше.

Где искать бюджетные варианты?

В малоизвестных селах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей можно найти дома по стоимости авто – от 10 до 20 тысяч долларов. Бюджетное жилье стоит искать:

в селах возле Воловца – от 8 тысяч долларов;

в горных районах Сколевщины - от 12 тысяч долларов;

в отдаленных селах Раховщины - от 15 000 долларов.

Так, дешевые дома обычно нуждаются в ремонте, но их часто продают с большими участками и на прекрасной локации. Их хорошо покупать под дачу.