Цены на дома в Карпатах: сколько надо отдать за жилье в живописных селах
- Цены на дома в Карпатах выросли в среднем на 12% за последний год. В курортных селах зафиксировали от +15% до +18%.
- Самые дорогие дома продают в Буковеле и Яремче, а самые дешевые – в малоизвестных селах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Спрос на недвижимость в Карпатах весной несколько снизился, но летом заметно существенное оживление. Украинцы ищут дома в горах как для себя, так и под инвестицию.
За последний год цены на карпатскую недвижимость выросли на 12%. Особенно это ощутимо в курортных селах и поселках, где зафиксировали от +15% до +18%, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Новини.LIVE".
Где в Карпатах самые дорогие дома?
По данным OLX Недвижимости, самые высокие цены – в популярных туристических местах. К ним относятся Поляница (Буковель), Яремче, Верховина, Татаров и Сходница.
В Буковеле за дом площадью 120 – 150 квадратов с землей придется отдать за дом площадью 120 150 квадратов с землей минимум 250 тысяч долларов. Цены на новые коттеджи с ремонтом достигают и 400 тысяч долларов.
Дома в Яремче стоят немного дешевле: от 120 до 200 тысяч долларов. Стоимость зависит от расположения и состояния жилья.
Дом за 160 тысяч долларов в Яремче / Фото OLX
По словам экспертов, цены такие высокие не только из-за заинтересованности туристов этим регионом. Дело в том, что в популярных селах ограничено предложение, ведь мест под новое строительство меньше.
Где искать бюджетные варианты?
В малоизвестных селах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей можно найти дома по стоимости авто – от 10 до 20 тысяч долларов. Бюджетное жилье стоит искать:
- в селах возле Воловца – от 8 тысяч долларов;
- в горных районах Сколевщины - от 12 тысяч долларов;
- в отдаленных селах Раховщины - от 15 000 долларов.
Так, дешевые дома обычно нуждаются в ремонте, но их часто продают с большими участками и на прекрасной локации. Их хорошо покупать под дачу.