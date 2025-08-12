Квартира в Трускавце может стать выгодной покупкой, если сдавать ее в аренду, особенно посуточно. На рынке есть разные предложения: от бюджетных в жилом состоянии до элитных, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".

Сколько стоят квартиры в Трускавце?

По данным DIM.RIA, самая низкая средняя стоимость на вторичке – 29 тысяч долларов за однокомнатную квартиру. Это обычно жилье площадью 35 – 38 квадратов в домах типа "хрущевка" или "чешка".

Самые дорогие квартиры – это апартаменты в элитных ЖК. Цена за квадратный метр может достигать 2 375 долларов.

На первичном рынке средняя стоимость колеблется от 1 200 до 2 000 долларов за квадрат. Это квартиры с современным ремонтом, автономным отоплением и хорошей инфраструктурой.



ЖК в Трускавце на этапе обустройства территории / Фото OLX

В элитных новостройках квадрат стоит по-разному. Например, двухкомнатную квартиру площадью 89 квадратных метров продают за 129 тысяч долларов, то есть стоимость квадрата – 1 449 долларов. Ремонт там роскошный, выполнен на 80%, что дает возможность владельцам добавить немного своего стиля.

Почему инвестировать выгодно?

Город ежегодно посещает тысячи туристов, поэтому покупка жилья в Трускавце не может быть невыгодной. Если покупать квартиру рядом с парком и бюветами, то посуточная аренда станет лучшим решением владельца.

Трускавец остается привлекательным для инвесторов благодаря высокому спросу на аренду, особенно в курортный сезон. Квартиры в центре Трускавца окупаются быстрее,

– прокомментировала риелтор Анна Осташко.

С началом полномасштабного вторжения городок стал еще более привлекательным для инвесторов. Это связано с его близким расположением ко Львову и границе с Польшей.