В каких пяти городах купить жилье дороже всего, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала ЛУН.

Читайте также Локация, этаж, тип дома: какое жилье выбирают украинцы в условиях войны

Какие города предлагают самую дорогую недвижимость в новостройках?

Квадратный метр в новостройках в августе 2025 года самый дорогой во Львове, самый дешевый в Запорожье. В пятерку городов с самыми высокими ценами входят:

Львов – 57 100 (за последние полгода цены не изменились);

Киев – 54 800 гривен за квадрат (за последние полгода цены не изменились);

Ужгород – 48 300 гривен за квадрат (рост цены на 5% за последние полгода);

Днепр – 45 800 гривен за квадрат (без изменений цены за 6 месяцев);

Одесса – 45 700 гривен за квадрат (на 10% больше, чем было полгода назад).



В Ужгороде одни из самых высоких цен на квартиры в Украине / Фото news.uzhgorod.ua

Где самое дорогое жилье на вторичке?

Относительно квартир вторичного рынка, то однокомнатные самые дорогие в таких городах:

Киев – 65 000 долларов (на 8% больше, чем полгода назад);

Львов – 64 700 долларов (на 1% больше);

Ужгород – 63 000 долларов (на 5% больше);

Ровно – 53 000 долларов (цены без изменений);

Черновцы – 51 500 долларов (на 16% больше).

За двухкомнатные квартиры больше всего выложить придется в городах: Киев – 100 000 долларов, Львов – 93 000 долларов, Ужгород – 90 000 долларов, Черновцы – 75 000 долларов, Ровно – 62 900 долларов.

Трехкомнатные квартиры дороже всего продают в Киеве – 150 000 долларов, Львове – 117 000 долларов, Ужгороде – 110 000 долларов, Черновцах – 94 800 долларов, Одессе – 85 000 долларов.