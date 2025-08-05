О росте цен на жилье в столице сообщает издание M2bomber. Его цитирует 24 Канал.

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Как изменились цены на квартиры в Киеве?

Год назад квадратный метр жилья в Киеве стоил примерно 59 582 гривны, теперь средний показатель по городу достиг 63 592 гривен. Это средняя цена, независимо от количества комнат в квартире.

За последние полгода рост составляет 3,71% (примерно 2 200 гривен за квадрат), за последний месяц – на 1,01% (на 633 гривны больше).

Впрочем, темпы роста замедляются: в мае прирост был значительно выше – 15,99% за год, 16,82% за полгода и 5,84% за месяц. Это может означать стабилизацию рынка или начало ценовой коррекции.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, люди продолжают покупать квартиры, в частности в столице. Но теперь главное – не только цена или метраж, на первый план выходит безопасность. Не менее важно и обустроенный двор, доступ к школам. Если вы ищете идеальное жилье, стоит обратить внимание на проекты РИЕЛ. Жилье спроектировано в концепции Riel Family Style – здесь есть все, что нужно современным семьям.

Где продают самые доступные квартиры и сколько они стоят?

Больше всего объявлений о продаже сосредоточены в ценовом диапазоне 47 600 гривен за квадрат. Это примерно 9,2% всех предложений, преимущественно однокомнатные квартиры. Другие популярные варианты:

51 000 гривен за квадрат – 6,9% предложений;

54 400 гривен за квадрат – 6,5%;

57 800 гривен за квадрат – 6%.

Редко попадаются предложения по более низким ценам, например, 23 800 гривен за квадрат, таких всего 0,5% на рынке.

Стоимость квартир в Киеве значительно зависит от района – разница в цене между самыми выгодными и самыми дорогими локациями может достигать почти 44 000 гривен за квадратный метр.



Самое дешевое в Киеве жилье – в Деснянском районе / Фото desn.kyivcity.gov.ua

Самая низкая средняя стоимость зафиксирована в Деснянском районе – здесь квадрат обойдется примерно в 46 801 гривну.

Средние цены фиксируют в таких районах:

Подольский – 56 589 гривен за квадрат;

Святошинский – 57 320 гривен за квадрат;

Днепровский – 60 071 гривна за квадрат;

Дарницкий – 60 135 гривен за квадрат;

Голосеевский – 64 737 гривен за квадрат;

Соломенский – 64 983 гривны за квадрат;

Оболонский – 65 828 гривен за квадрат.

Самые высокие цены традиционно демонстрирует Печерский район, где в среднем квадратный метр стоит 90 780 гривен. На втором месте – Шевченковский район со средней ценой 78 661 гривна за квадрат.