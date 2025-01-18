Будинок Керрі Бредшоу з "Сексу і міста" хочуть заблокувати: що трапилося

Після виходу серіалу "Секс і місто" у Нью-Йорку з'явилася нова пам'ятка – будинок на Мангеттені, де відповідно до сюжету мешкала героїня серіалу. Тепер перед будівлею хочуть встановити сталеві ворота.

З таким проханням до вади звернулися власниця помешкання. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на The New York Post.

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Власниця будинку поскаржилася на натовпи шанувальників серіалу

Після виходу у 1998 році "Сексу і міста" у Нью-Йорку з'явилася пам'ятка для шанувальників серіалу. Йдеться про будинок на Мангеттені, де за сюжетом мешкала Керрі Бредшоу. Поціновувачі стрічки постійно фотографуються там, а місцеві екскурсоводи водять туристів, аби подивитися цю на будівлю.

І от через 27 років власниця маєтку втомилася від такої уваги до будинку. Вона "десятиліттями сподівалася", що люди з часом все ж припинять приходити до маєтку, але навіть ланцюг і табличка "Вхід заборонено" не зупиняли фанів серіалу.

Жінка володіє будинком на Мангеттені ще з 1978 року. Вона розповіла, що погодилася на знімання серіалу в маєтку тільки тому, що їй стало шкода фахівця з підбору локацій. Він нібито міг тратити роботу через її відмову.



Шанувальники серіалу постійно фотографуються біля будинку / Фото LP Media

Тепер мій будинок став світовим туристичним напрямком. Шоу йде нескінченну кількість разів 34 мовами,

– поскаржилася Барбара Лорбер.

Та додала, що і без того величезна база шанувальників її будинку з усіх куточків світу продовжує рости.

Власниця просить встановити огорожу

У зв'язку з постійним ажіотажем щодо будинку Лорбер попросила владу встановити поблизу нього подвійні ворота зі сталі та чавуну заввишки приблизно 1 метр. Жінка переконана, що тільки це зможе забезпечити спокійне життя для орендарів квартир у цьому будинку.



Біля будинку може з'явитися огорожа / Фото ВВС

До слова, будинок на Перрі-стріт у Грінвіч-Віллідж використовували лише для частини сцен. Адже там знімали тільки ґанок під час роботи в екстер'єрних сценах. Решта зйомок у квартирі Керрі Бредшоу відбувалася в павільйонах.